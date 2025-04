De saída? Palmeiras não deve perder Richard Ríos antes do Super Mundial

Em alta no Palmeiras e na seleção colombiana, Richard Ríos não deve sair do Brasil antes do fim do Super Mundial. Na Live do Clube, Flavio Latif e Danilo Lavieri comentaram o tema.

A possível transferência do atleta colombiano voltou à tona ontem (21), nas redes sociais, após o jornalista colombiano Pipe Sierra dizer que "o meio-campista estava em suas últimas horas no Palmeiras".

Latif: Não faz muito sentido

Essa história se desmente por si só. Como o Palmeiras vai aceitar uma proposta com a janela fechada? Não faz muito sentido. É óbvio que o Ríos é um jogador que, desde a Copa América, quando virou titular da Colômbia, chamou a atenção de muitos clubes da Europa, como o West Ham e alguns espanhóis. É natural que isso aconteça. Mas o Ríos renovou, pegou a camisa 8, virou titular incontestável, apesar dos vacilos no Paulistão, é importante. E a gente sabe como é a política do Palmeiras em relação a jogadores que se firmam no time.

Flavio Latif

Lavieri: Acordo é para que ele jogue o Super Mundial

Não tem a menor chance de o Ríos sair antes do Mundial, até porque as janelas estão fechadas. Mas, mesmo quando abrirem no meio do ano, o acordo é que ele fique até depois do Mundial.

Danilo Lavieri

