Santos vê 'chance muito grande' de renovar com Neymar até a Copa

O presidente do Santos disse que a chance de renovar com Neymar é "muito grande".

O que aconteceu

O Santos está otimista pela renovação do contrato de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O vínculo atual termina no dia 30 de junho.

O Peixe pretende avançar nesse acordo nas próximas semanas. A ideia é acertar os detalhes enquanto o camisa 10 se recupera de nova lesão muscular.

Prorrogar o contrato até a Copa já seria muito comemorado, mas o Santos sonha com um acordo até o fim do ano que vem. O planejamento é ter Neymar numa possível participação na próxima Libertadores.