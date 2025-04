Treinador prevê nocaute de Carlos Prates e alerta Ian Garry: "Vai sair destruído"

A menos de uma semana para sua realização, o combate entre Carlos Prates e Ian Machado Garry ganha cada vez mais apelo entre os fãs. Após trocarem farpas publicamente, os protagonistas do UFC Kansas City aumentaram o 'hype' para a disputa, que lidera o evento deste sábado (26). Às vésperas do card, foi a vez de Flávio Álvaro se posicionar sobre o confronto. Treinador da equipe 'Fighting Nerds' e um dos responsáveis por afiar as habilidades do striker de Taubaté (SP), o veterano projetou uma noite longa para o meio-médio (77 kg) irlandês.

Durante participação em uma 'live' promovida no canal da Ag Fight nesta segunda-feira (21), o profissional destacou que Prates está mais motivado do que o habitual para o desafio, uma vez que foi provocado por Ian Garry nas últimas semanas. Ciente do potencial de seu pupilo, Flávio Álvaro projetou que o rival irlandês sairá, além de nocauteado, bastante machucado do confronto diante de Carlos. Representantes da nova geração da categoria, 'The Nightmare' e 'The Future' ocupam, respectivamente, a 13ª e 7ª posições do ranking no momento.

"O Carlão está extremamente mau, do jeito que eu gosto. Cheio de maldade no coração, pronto para fazer o Ian Garry sofrer para caramba. A ideia é destruir o Ian Garry aos poucos, machucar bastante ele. Acho que vai ser uma luta interessante, uma luta que o casamento dela, para mim, foi melhor do que o casamento da luta anterior, da que caiu lá em Miami. Não era uma luta tão atrativa para o Carlos. Mas o Ian Garry tem um sabor especial. É um cara mais ranqueado, falastrão, gosta de provocar, de vender bem a luta. E quanto mais ele mexe com o Carlos, mais malvado o Carlos fica. E essa é uma situação que vamos muito bem. Acredito que o Carlos nocauteie o Ian Garry no quarto round. E o Ian Garry vai sair de lá bem destruído, muito machucado", declarou Flávio Álvaro.

Campeão projeta desfecho oposto

Apesar da projeção do treinador da Fighting Nerds, o duelo entre Carlos e Ian está longe de ser facilmente previsto. Muito pelo contrário. Nas casas de apostas, as 'odds', inclusive, apontam um grande equilíbrio. Apesar da ascensão de Prates, Belal Muhammad aposta que quem terá o braço erguido no UFC Kansas City será Garry. Campeão da divisão até 77 kg, o lutador de origem palestina indicou que a experiência do irlandês dentro do octógono tende a ser o fiel da balança no confronto.

