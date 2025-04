Raphael Veiga avança em recuperação de lesão no ombro e faz parte do treino com elenco do Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga avançou na recuperação de uma luxação no ombro esquerdo e fez parte do treino em campo com o elenco do Palmeiras, nesta terça-feira. O camisa 23 do Verdão, porém, ainda segue como baixa para Abel Ferreira e não enfrenta o Bolívar pela Libertadores.

Veiga sofreu a lesão no ombro na segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, no dia 9 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Allianz Parque. Na oportunidade, ele deixou o campo antes dos 15 minutos do primeiro tempo de jogo.

O atleta não precisou de cirurgia para resolver o problema e deve ainda seguir um período longe dos gramados. Nesta terça-feira, depois de cumprir parte do cronograma com os companheiros, deu sequência às atividades sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Desde que sofreu a lesão no ombro, Raphael Veiga desfalcou o Palmeiras em três jogos: contra Corinthians, Internacional e Fortaleza.

No Departamento Médico do Palmeiras ainda estão Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Marcos Rocha (cronograma individualizado), que também não viajam à Bolívia.

O Palmeiras está invicto na Libertadores e lidera o Grupo G, com seis pontos e 100% de aproveitamento até o momento. A equipe venceu Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0).