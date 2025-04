Já campeão, Paris Saint-Germain cede empate ao Nantes, mas segue sem perder no Francês

Nesta terça-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Nantes no Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Vitinha, Douglas Augusto deixou tudo igual.

Com o resultado, o time comandado por Luis Enrique, campeão antecipado ao vencer o Angers, no último dia 5, seguiu sem perder na competição. Agora com 78 pontos, a equipe soma 34 triunfos e seis empates. O Nantes, por sua vez, seguiu em 14º, mas com 31 somados.

O Paris Saint-Germain retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Nice, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. A partida está marcada para às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes. Também pela 30ª rodada da competição, o Nantes encara o Toulouse. Desta vez o jogo acontece no domingo, às 12h15, no Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

O gol do Paris Saint-Germain foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, com Vitinha. O atleta pegou o passe de Lee Kang-in dentro da área e finalizou firme, no lado direito do goleiro Patrik Carlgren.

Até que aos 38 da etapa final, Matthis Abline fez linda jogada individual e soltou para Douglas Augusto. Assim, o atleta finalizou bonito no alto do gol defendido por Gianluigi Donnarumma.