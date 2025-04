Marcelo Teixeira revela conversas para renovação de Neymar no Santos: "Chance muito grande"

Nesta terça-feira, em entrevista concedida ao ge, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou que teve conversas com Neymar para a renovação de contrato com o jogador até a Copa do Mundo de 2026.

Marcelo comentou também que houve mudanças pontuais na questão médica para a recuperação do camisa 10. Assim, o craque pode ter um retorno mais breve do que o esperado.

"Momento importante de repatriar o jogador, um dos melhores do mundo, nessa reconstrução. Foi um momento importantíssimo de alegria para o torcedor, de reposicionar imagem no projeto que o Santos possui. Temos uma série de vantagens com a vinda do Neymar, estamos esperançosos. Apesar da nova lesão, ele vem tratando, houve mudança em relação ao tratamento anterior, mudanças pontuais na questão médica que podem melhorar o retorno. Até mais cedo do que o esperado", disse.

Desde que voltou, o camisa 10 entrou em campo nove vezes, anotou três gols e deu três assistências. O ídolo alvinegro, no entanto, está sofrendo com lesões.

Ele ficou mais de um mês afastado por conta de uma contusão muscular na coxa. Logo no primeiro jogo, porém, teve constatada uma nova lesão na região, desta vez em outro músculo.

"Ele estar no Santos é o importante. Queremos que ele jogue o mais rápido possível, sem novas lesões. Com o que temos conversado, há chance muito grande de fazer a renovação para ficar até a Copa do ano que vem. O projeto é de seis meses, com essa ambientação a chance de renovar era muito grande", completou.

Neymar tem contrato com o Peixe até o último dia de junho de 2025. O astro chegou à Vila Belmiro no final de janeiro, após uma passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Interino César Sampaio "efetivado" mais uma semana

Além de revelar a possível renovação com Neymar, Marcelo Teixeira atualizou também a busca por um novo treinador após a demissão de Pedro Caixinha. Segundo ele, o interino César Sampaio foi "efetivado" por mais uma semana.

"A gente vem avaliando. O César fez dois jogos, vitória importante em casa, primeiro tempo diferente no clássico, o Santos por justiça poderia ter saído com um resultado melhor, empate ou vitória pelo que foi o segundo tempo. Estamos avaliando o mercado, que não é fácil pela escolha com as características que pretendemos para o projeto. Então, o César está efetivado durante essa semana", afirmou.

Sob o comando do Peixe em duas partidas, César venceu o Atlético-MG por 2 a 0, e perdeu por 2 a 1 o clássico contra o São Paulo.

No Brasileirão, o Santos é apenas o 18º, com quatro pontos. Até aqui, o Peixe soma uma vitória, um empate e três derrotas.