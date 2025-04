Vai fazer falta? Comentaristas analisam possível Palmeiras sem Estêvão

O Palmeiras está preparado para a saída de Estêvão após o Super Mundial? Paulo Massini, Danilo Lavieri e Flavio Latif debateram o tema na Live do Clube.

O Palmeiras acertou ainda em 2024 a venda de Estêvão para o Chelsea em uma negociação que pode ultrapassar os 60 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões, na cotação atual). O atacante completa 18 anos na próxima quinta (24).

Lavieri: Estêvão ganhou liberdade com saída de Veiga

O Veiga saiu e o Abel fez essa mudança do time. Sim, a saída do Veiga acabou ajudando. Não que a gente vá comemorar lesão, nem nada, mas o time respondeu de uma maneira diferente. E o time precisava dessa mudança no esquema de jogo, para dar mais liberdade ao Estêvão, para não depender tanto dele. E aí, a gente não precisa nem falar de como Giay e Felipe Anderson se encontraram pela direita.

Danilo Lavieri

Latif: Substituto de Estêvão está no elenco

Hoje, o Estêvão está jogando no lugar em que o Veiga jogava. Apesar da assistência contra o Fortaleza, não acho que o Estêvão tem feito grandes atuações. Quando o Palmeiras vai atrás do Facundo, já é pensando no substituto do Estêvão. O Facundo se destacou pelo lado direito na MLS. Hoje, ele joga improvisado na esquerda. Ele vai para a direita, ao lado do Felipe Anderson e, na esquerda, seria Paulinho e Maurício. É um time que não depende tanto do Estêvão para criar. E o reforço para o lugar do Estêvão já veio, é o Facundo.

Flavio Latif

Massini: Estêvão ainda não está jogando o seu melhor

O Felipe Anderson arrumou tudo. A entrada dele foi fundamental porque o lado direito passou a funcionar. O Estêvão foi mais para o meio e não se fala mais em 'estêvãodependência'. Estêvão ainda não está jogando como ele pode jogar, mas eu comemoro.

Paulo Massini

