Transmissão ao vivo de Barcelona x Mallorca em La Liga: veja onde assistir

Barcelona e Mallorca se enfrentam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona quer ampliar sua vantagem na liderança. A equipe de Hansi Flick venceu dez dos últimos 11 jogos disputados na competição.

O Barça chega embalado por uma virada na rodada anterior. Com destaque para Raphinha, que fez os últimos dois gols, a equipe culé venceu o Celta por 4 a 3.

Já o Mallorca ainda disputa uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. A equipe vem de um empate em 0 a 0 contra o Leganés na rodada passada.

Barcelona x Mallorca -- Campeonato Espanhol