Tite recusa Corinthians pela terceira vez desde saída da seleção brasileira e frustra torcida

Tite e Corinthians voltam a ter seu reencontro adiado. Pela terceira vez desde que deixou a seleção brasileira, após a Copa do Mundo de 2022, o treinador não chegou a um acordo para dirigir o time alvinegro, que tem o profissional como maior técnico em sua história. Nesta terça-feira, ele escreveu uma carta em que agradece o interesse corintiano, mas cita problemas "físicos e mentais".

Em 2023, o comandante foi procurado pela diretoria logo após as demissões sucessivas de Fernando Lázaro e Cuca, em abril. Tite havia deixado a seleção brasileira logo após a disputa da Copa do Mundo do Catar. O plano era receber alguma proposta de um clube europeu, que não chegou. Quatro meses depois, surgiu o primeiro interesse corintiano, mas que não foi o suficiente para seu retorno.

À época, o Corinthians vivia uma crise no comando técnico. Depois de começar o ano com Lázaro, a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, somada a inícios ruins na Libertadores e Campeonato Brasileiro, encerraram o trabalho do treinador. Além disso, Cuca, contratado no mesmo dia em que se encerrou o vínculo com o primeiro técnico, permaneceu apenas uma semana no clube - pressionado por uma condenação na Justiça da Suíça, em 1987.

Com o cargo à disposição, Tite não aceitou a investida corintiana. Ele alegou, inclusive publicamente, que não gostaria de trabalhar no Brasil naquele ano. "Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico esquece, que ele não vai treinar", afirmou em entrevista ao podcast Flow antes da Copa do Mundo do Catar, em agosto de 2022. "Podem me chamar de mentiroso, do que vocês quiserem, sem palavra e tal."

Poucos meses depois, em outubro, no entanto, ele chegou a um acordo com o Flamengo, rejeitando o clube alvinegro. A questão é que, naquele momento, Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, buscou o treinador após a saída de Vanderlei Luxemburgo. O ano turbulento vivido pela equipe afastou o comandante, que já estava aberto a novas propostas.

"Estava em 2023. Mas vale a pena lembrar que é totalmente compreensível. Era um ano político, iria mudar a diretoria depois de 16 anos no poder. O Tite não sabia o que iria acontecer", afirmou Fábio Santos, durante o programa "Resenha da Rodada", na ESPN. Sem Tite, Mano Menezes foi o escolhido da diretoria para encerrar a temporada e iniciar o ano de 2024 à frente da equipe.

"Tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Minha carreira tem sido pautada desta forma. Não retira a gratidão que tenho pelo Corinthians", afirmou Tite em 2024, quando enfrentou seu ex-clube, na Neo Química Arena, pela primeira vez desde que acertou com o Flamengo. Em setembro do mesmo ano, foi demitido do clube rubro-negro após eliminação na Libertadores, diante do Peñarol, e resultados ruins no Brasileirão.

RECUSA POR SAÚDE MENTAL

Nesta terça-feira, o treinador já era esperado pelo Corinthians para assinar o contrato com o Corinthians. Pela manhã, no entanto, Tite alegou que irá "cuidar da saúde mental e física". Uma forte crise de ansiedade sofrida na madrugada foi determinante para a sua decisão de dar atenção à sua saúde mental.

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", escreveu o treinador. "Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso."

O Corinthians havia definido que Tite era a prioridade para substituir Ramón Díaz, demitido na última semana após sequência ruim no início do Campeonato Brasileiro. Fracassada a negociação com Dorival Júnior, o clube paulista não tinha outro nome em mente senão o do treinador mais vitorioso de sua história. Em sua carta, Tite abordou publicamente o interesse corintiano, que havia uma "conversa em andamento".

"Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária", escreveu o treinador. Mesmo com o interesse da Arábia Saudita, o treinador de 63 anos estava aberto para um retorno ao time no qual se sagrou campeão mundial e da Libertadores, além de bicampeão brasileiro. As primeiras conversas foram positivas entre as partes e uma nova reunião estava marcada para esta terça-feira. Com a pausa na carreira, o Corinthians volta a procurar um comandante para assumir a equipe.

"As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental", escreveu o Corinthians, após o anúncio do treinador. "O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do Mundo pelo clube."