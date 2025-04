Sean Strickland viraliza após vídeo de treino brutal com influenciador; veja

Sean Strickland voltou a ser assunto no mundo do MMA - mas não exatamente por sua performance em lutas oficiais. O norte-americano de 34 anos viralizou mais uma vez nas redes sociais ao protagonizar um sparring agressivo contra o influenciador digital Nick Nayersina, dentro da renomada academia 'Xtreme Couture', em Las Vegas (EUA).

No vídeo que circula nas redes, o lutador aparece perseguindo o youtuber pelo octógono e aplicando uma sequência de golpes que inclui chutes altos, cotoveladas e combinações pesadas. Embora tenha aparentado conter parte de sua força, o ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) do UFC claramente não tratou o confronto como uma simples troca de movimentos técnicos (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O episódio reacende o debate sobre a postura do lutador fora das competições. Conhecido por aceitar sparrings com influenciadores, fãs e até militares, Strickland tem uma longa lista de "vítimas" em sessões de treino que mais parecem lutas reais. Há pouco mais de um ano, ele já havia chamado atenção ao espancar o streamer Sneako, também em uma sessão gravada e amplamente compartilhada.

Motivação por trás do embate

A sessão de sparring entre Strickland e Nayersina ganhou contornos ainda mais controversos após a divulgação do possível motivo por trás do confronto. Segundo informações do canal "FullSendMMA", o influenciador havia publicado vídeos fazendo treinamento inspirado nos Navy SEALs - a tropa de elite da Marinha dos EUA - e criticou publicamente o peso-médio por supostamente ter "arregado" de um desafio proposto por David Goggins, ex-SEAL e atual treinador de Tony Ferguson.

No vídeo, o influenciador chega a dizer "F***-se você, Sean Strickland", o que teria motivado o ex-campeão a convidá-lo para um "sparring amistoso" em Las Vegas. O resultado foi tudo, menos amigável. Em um vídeo curto publicado pelo próprio youtuber, é possível vê-lo tentando fugir de Strickland, que o persegue com golpes pesados. Ainda assim, Nayersina levou a situação com bom humor, dizendo: "Esse é o começo de uma bela amizade".

Fase difícil no octógono

Enquanto Strickland mantém a visibilidade fora do octógono com esse tipo de conteúdo, sua carreira dentro do UFC atravessa um momento delicado. Em janeiro de 2024, ele perdeu o cinturão dos médios para Dricus du Plessis no UFC 297. A revanche entre os dois, realizada no UFC 312 em fevereiro deste ano, também terminou mal para o ex-campeão, que foi amplamente dominado.

I'm a man of my word, I said I would show up and I did. Thank you @SStricklandMMA for your time! When should I drop the full YouTube video? pic.twitter.com/WBvwZr7FhW

- Nick Nayersina (@nicknayersina) April 22, 2025

