Presidente do Santos vê poucas opções de técnicos e dá tempo para interino

O presidente Marcelo Teixeira disse que o interino César Sampaio deve comandar o Santos contra o Red Bull Bragantino, domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Marcelo Teixeira anunciou a efetivação de César Sampaio "nessa semana". O auxiliar deve ganhar mais uma chance à frente do Peixe.

O Santos prioriza a contratação de um treinador no mercado, mas vê poucas opções. Neste momento, não há um alvo definido.

O Peixe ouviu "não" de Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite. Outros nomes foram avaliados, mas não há consenso, como Fernando Diniz, Ramón Díaz e Tata Martino.