São Paulo encerra preparação sem 'reforços' para a partida com o Libertad

O São Paulo encerrou, na manhã desta terça-feira, sua preparação para a partida com o Libertad, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Na briga pela primeira posição da chave, o clube paulista ainda não poderá contar com o retorno de seus principais jogadores, que treinaram separadamente ou repousaram, dando sequência à recuperação de suas lesões.

O técnico Luis Zubeldía deverá apostar na equipe que derrotou o Santos por 2 a 1, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, já que continuará sem contar com os experientes atletas entregues ao departamento médico do clube. Nesta terça-feira, o treinador argentino comandou um trabalho tático posicional e de bolas paradas com o grupo que iniciará a partida.

As principais ausências do conjunto tricolor se concentram no meio de campo, já que os volantes Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), que visitou os colegas no treino desta terça, e Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), e os meias Oscar (lesão na coxa esquerda) e Lucas (trauma no joelho direito) continuam em recuperação e não viajaram para Assunção - será a oitava ausência do camisa 7 desde que se machucou na semifinal do Campeonato Paulista.

No ataque, Calleri passará, nesta quarta-feira, por cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva serão mantidos no setor.

Já o zagueiro Arboleda, que não atuou contra o Santos, trabalhou na parte interna do CT da Barra Funda e continua se recuperando de sobrecarga muscular na coxa esquerda. Assim, seu retorno aos 11 iniciais pode ser adiado. Alan Franco, poupado no clássico, retorna à defesa ao lado de Ferraresi ou Ruan.

O São Paulo soma quatro pontos em dois jogos pela Libertadores e busca a recuperação após ceder o empate por 2 a 2, no MorumBis, ao peruano Alianza Lima na última rodada. Já o Libertad venceu seus dois compromissos na competição e lidera o Grupo D.