Fortaleza investe R$ 2 milhões em viagem para enfrentar o Atlético Bucaramanga, pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o Fortaleza encara o Atlético Bucaramanga-COL, às 23 horas (de Brasília), pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Alfonso López. Para a viagem, o Laion alcançará seu maior tempo de voo direto até chegar à cidade colombiana: 7 horas no ar, equivalente a 4.351 km aéreos. O valor total investido, para ir e vir, também é recorde, ultrapassando mais de R$ 1,8 milhão. Juntando com outros custos de viagem, o investimento passa de R$ 2 milhões.

"Nosso objetivo é sempre dar a melhor condição de preparo, repouso, descanso e preparação aos nossos atletas, por isso estamos voando com dois dias de antecedência, em voo fretado, e voltamos de Bucaramanga direto para Recife, já pensando também no confronto contra o Sport no próximo sábado", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Nova fronteira, nova história! O Leão do Pici segue desbravando a América do Sul e agora vai jogar pela primeira vez em solo colombiano! Será a décima nação sul-americana em que vamos atuar.

Conforme divulgado previamente, o valor está contemplado no orçamento do planejamento de logística em 2025, que prevê algo em torno de R$ 10 milhões para a temporada, a exemplo das principais equipes do continente. Mais especificamente, o planejamento dessa viagem envolve os dois jogos, tanto nesta quarta-feira, em Bucaramanga, como o jogo deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, em Recife, contra o Sport.

O plano de logística começou na tarde desta segunda-feira, às 16 horas, com voo fretado de Fortaleza direto para a cidade de Bucaramanga- COL. O time treinará nesta terça-feira e enfrenta o time local na quarta-feira. A última parte dessa jornada é o retorno também em voo fretado e direto, mas desta vez para Recife-PE, onde o Tricolor do Pici enfrentará o Sport pela 6ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado, às 20 horas.