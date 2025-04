Internacional divulga lista de relacionados para duelo contra o Nacional pela Copa Libertadores

O Internacional divulgou, nesta terça-feira, a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Nacional-URU, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A partida acontece ainda nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Para o duelo, o treinador Roger Machado terá quase o mesmo grupo que enfrentou o Grêmio, no último sábado, à disposição. A única alteração foi o volante Diego Rosa, que deu lugar a Gustavo Prado, revelado pelas categorias de base do clube. O Internacional não divulgou o motivo do corte.

? Jogadores relacionados para a partida contra o Nacional pela @Libertadores. #ACadaDiaTeQueroMais pic.twitter.com/3dMQrnnTx9 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 22, 2025

Entre os desfalques, o Colorado segue sem poder contar com o goleiro Sergio Rochet, o zagueiro Gabriel Mercado, o lateral direito Bruno Gomes e os atacantes Johan Carbonero e Lucca Drummond.

Diante do Nacional, o busca manter a liderança do grupo F. A equipe do técnico Roger Machado tem quatro pontos, mesma pontuação do Bahia, que leva desvantagem no saldo de gols. Por outro lado, o clube uruguaio é o lanterna da chave e ainda não venceu na Copa Libertadores.

Confira a lista dos relacionados do Internacional para o duelo

Goleiros: Anthoni e Ivan



Laterais: Alexandro Bernabei, Braian Aguirre, Nathan e Ramon;



Zagueiros: Rogel, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;



Meias: Bruno Henrique, Fernando, Ronaldo, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Óscar Romero



Atacantes: Enner Valencia, Rafael Borré, Vitinho e Wesley