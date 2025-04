Portuguesa anuncia nova camisa que homenageia momento marcante na história de Portugal

Para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa traz uma terceira camisa, lançada oficialmente nesta terça-feira, carregada de simbolismo e luta, inspirada na Batalha de Aljubarrota, um dos momentos mais marcantes da história de Portugal.

Travada em 14 de agosto, ela foi decisiva para a consolidação da soberania e independência portuguesa, mesmo em desvantagem numérica. Essa vitória não foi apenas militar, mas um símbolo da resistência e da força de um povo.

A data também foi escolhida para a fundação da Portuguesa em 1920, assim como a cruz de avis, utilizada pelo Rei Dom João I, que liderou Portugal na batalha, se tornou o símbolo do clube.

"Nosso objetivo é consolidar cada vez mais a Lusa como uma ponte entre Brasil e Portugal. Resgatar um momento histórico, que moldou Portugal como nação, é um orgulho para todos os nossos torcedores", exaltou Marcello Ramalho, gerente de marketing da Portuguesa SAF.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

O ensaio fotográfico do novo manto foi produzido na Casa de Portugal, icônico ponto de encontro da comunidade portuguesa em São Paulo, e contou com presenças ilustres.

Rodrigo Fabri, eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 1996, quando a Lusa chegou à final da competição, e Marco Antonio, capitão da Barcelusa, campeã da Série B em 2011, viveram um dia de modelos. Eles foram acompanhados pela Thata Carreira, apresentadora da LusaTV.

Na quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Somos Lusa Store, loja oficial do clube no Canindé, haverá um evento oficial de lançamento, com a presença dos zagueiros Robson e Gustavo Henrique, além do atacante Cristiano.

Já o novo manto será visto em campo pela primeira vez no próximo sábado, às 17h, contra o Maricá, pela segunda rodada da Série D, em jogo que marca o retorno do time rubro-verde ao Estádio do Canindé.