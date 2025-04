Teixeira vê mercado difícil e garante Sampaio como técnico do Santos até duelo com Bragantino

César Sampaio seguirá no comando do Santos até a partida contra o Red Bull Bragantino. Nesta terça-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o mercado não está fácil e, por isso, o auxiliar será mantido no cargo nesta semana.

"A gente vem avaliando. O César fez dois jogos. Uma vitória importante em casa, contra o Atlético-MG, depois um primeiro tempo diferente no clássico. O Santos se posicionou melhor no segundo, poderíamos, por justiça, sair com um resultado melhor. A gente avalia o mercado, que não é tão fácil pelas características que queremos para a continuidade do projeto. Então o César está efetivado nesta semana", disse à TV Globo.

César Sampaio assumiu o Peixe interinamente após a demissão de Pedro Caixinha. O ex-jogador soma duas partidas até o momento, com uma vitória (2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro) e uma derrota (2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis).

O Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

No momento, o Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.