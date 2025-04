Hernan: Dorival topa reunião 'sem compromisso' com o Corinthians

Após a recusa de Tite, o Corinthians tem reunião marcada com Dorival Jr. para convencê-lo a assumir a equipe, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan apurou que o gerente de futebol Fabinho Soldado vai se reunir ainda nesta terça (22) com Dorival.

Fabinho e Dorival vão se encontrar hoje. O Fabinho está a caminho de Florianópolis, o horário do encontro não me especificaram, mas vai ser hoje e o Fabinho vai apresentar para o Dorival o projeto do Corinthians.

É uma conversa que, para o Dorival, é sem compromisso, um papo inicial de trabalho. E o Fabinho vai para tentar convencer o Dorival a ir adiante na negociação. Essa primeira reunião é para falar sobre projeto esportivo.

André Hernan

Além de ser gerente de futebol, Fabinho foi designado para a missão porque é próximo do treinador, com quem trabalhou no Flamengo.

O Fabinho está indo pela relação que ele tem com o Dorival, porque os dois trabalharam no Flamengo e foram muito próximos. O Fabinho era próximo da comissão técnica, do Lucas Silvestre, do Dorival, do Celso Rezende, e criou uma relação muito boa.

Estrategicamente, está indo o Fabinho Soldado para convencer o Dorival e falar: abraça esse projeto. Se o Dorival der o sinal positivo, aí a conversa passa a ser financeira, contrato etc.

André Hernan

Dorival Jr. voltou a ser o plano A do Corinthians depois que Tite, que estava acertado para assumir o cargo, anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

