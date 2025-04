Plano de pagamento de dívida revolta credor: 'Não negociem com Corinthians'

Do UOL, em São Paulo

A decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF, que aprovou o plano apresentado pelo Corinthians para quitar dívidas com clubes e jogadores, gerou polêmica.

Plano de pagamento gerou polêmica

A CNRD concordou que o Timão pague cerca de R$ 76 milhões em pendências nos próximos seis anos. O valor ainda pode aumentar, uma vez que correções serão feitas, inclusive pela inflação. A decisão foi publicada na última quinta-feira.

As parcelas a serem pagas são trimestrais, sendo que 80% do valor é destinado à dívida principal e os outros 20% para pagamento de honorários advocatícios.

Essa aprovação da Câmara foi encarada com revolta pelo Cuiabá, que é o maior credor entre clubes e atletas da lista — R$ 18 milhões.

Na visão do presidente do clube auriverde, Cristiano Dresch, há interesses políticos do órgão, que foi criado pela CBF para resolver conflitos financeiros.

O plano será corrigido apenas pela inflação, sem nada de juros. Já disse isso e repito, essa decisão da CNRD é um convite ao calote, pois continuará fazendo com que os clubes menores sejam sempre prejudicados.

Esperávamos que a CNRD, que é um órgão independente da CBF, agisse com neutralidade, e o que vemos é justamente o contrário.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá Imagem: Crédito: AssCom Dourado

O débito foi contraído após o clube paulista comprar 60% dos direitos econômicos de Raniele, que pertencia ao clube mato-grossense, em 2024.

De acordo com o presidente do Cuiabá, o Corinthians se comprometeu algumas vezes em parcelar o valor, algo que não aconteceu dentro dos prazos estipulados.

O UOL apurou que o Cuiabá não quis renegociar com o Timão, na época dos atrasos, e decidiu entrar com uma ação na Câmara. Agora, a equipe auriverde terá de entrar na fila para receber os valores.

A nossa indignação é que o valor que temos a receber, que é de R$ 18 milhões, vai ser dividido em 24 parcelas trimestrais, descumprindo todo o acordo que havia sido feito inicialmente com o Corinthians. O jogador comprado por eles em 2024 (o volante Raniele), vai ter terminado de pagar somente em 2031, sem juros. Isso não existe. Esse valor total é irrisório perto do que o Corinthians fatura e continua contratando.