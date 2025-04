Nassourdine Imavov explica recusa de luta com Caio Borralho: "Espere a sua vez"

Nassourdine Imavov, atual número 1 do ranking dos pesos-médios (84 kg) do UFC, resolveu responder aos desafios de Caio Borralho de forma direta, após o atleta da 'Fighting Nerds' o ter chamado de frouxo por recusar um duelo entre os dois. O francês, que vem impressionando com suas vitórias, especialmente a mais recente via nocaute sobre Israel Adesanya, disse que não tem interesse em lutar contra o brasileiro neste momento.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais através do perfil 'Championship Rounds', Imavov não poupou palavras para criticar a postura de 'The Natural', afirmando que um combate entre eles não faria sentido agora, uma vez que o brasileiro ocupa a sexta colocação no ranking. Além disso, Nassourdine aproveitou para provocar o rival, projetando como, em sua visão, acabaria um combate entre os dois.

"Ele vai ser nocauteado. Vai dormir. Aí vão dizer: 'É normal, ele enfrentou o número 1'. Essa é a forma deles gerenciarem a carreira. Melhor cair para frente do que para trás. Então, espere a sua vez. Pouco a pouco, você precisa ter paciência na vida. As pessoas não têm paciência. A chave é a paciência", declarou o francês.

Status na categoria

Imavov segue sua jornada com grandes vitórias e muito destaque, sendo um dos principais nomes da divisão. Com um cartel de 16 vitórias e 4 derrotas, ele acredita que não faz sentido enfrentar Borralho, que está na sexta posição do ranking.

Já o brasileiro, que ainda não perdeu no UFC e tem sido muito comentado pela sua ascensão na categoria, agora aponta para uma possibilidade de disputar um cinturão interino contra Khamzat Chimaev, principalmente com os rumores de lesão de Dricus Du Plessis. No entanto, o atleta da 'Fighting Nerds' não luta desde agosto de 2024, quando venceu Jared Cannonier.

? Nassourdine Imavov on why he isn't interested in the Caio Borralho fight:

"He'll get KOed. He'll sleep. Then they're gonna say 'It's normal. He was #1, you see'.

That's their way of managing their careers. Falling forwards. It's better to fall forwards than... pic.twitter.com/t1s5b8dg6i

- Championship Rounds (@ChampRDS) April 21, 2025

