Vídeo de treino usado por Chimaev para provocar Borralho ressurge e divide opiniões; veja

O recente ressurgimento de um vídeo de treino entre Caio Borralho e Khamzat Chimaev reacendeu uma rivalidade que já vinha ganhando força nas redes sociais. O conteúdo, originalmente publicado no canal oficial do UFC no youtube em 2022, voltou aos holofotes após o checheno compartilhar em seus stories uma captura de tela do momento em que finaliza o brasileiro com um mata-leão, acompanhada da provocação: "Se a gente lutar cem vezes, você nunca vai vencer. Se alguém sabe disso, é você, mano".

A publicação do lutador rapidamente ganhou repercussão, mas gerou reações mistas entre os fãs após o vídeo completo voltar a circular (veja abaixo ou clique aqui). Isso porque as imagens fazem parte do camp de preparação de Chimaev para enfrentar Nate Diaz - duelo que não aconteceu -, ocasião em que o atleta da equipe "Fighting Nerds" teria participado apenas como parceiro de treino, com o foco voltado para auxiliar o adversário e não competir em igualdade de condições. Esse contexto dividiu opiniões, com muitos apontando que o brasileiro não estava dando tudo de si no sparring.

A resposta de Borralho veio logo em seguida. Em tom firme, o atleta brasileiro desafiou: "Assine o contrato e veremos". A troca de provocações acontece em meio a rumores sobre uma possível lesão do atual campeão Dricus Du Plessis, o que poderia abrir espaço para um confronto entre os dois pela disputa do cinturão interino dos médios (84 kg).

Com sete vitórias consecutivas no UFC e ocupando a sexta posição no ranking dos médios, Borralho vê nesse cenário uma oportunidade de se projetar ainda mais na divisão. Invicto no MMA com 14 vitórias e atualmente ranqueado entre os principais nomes dos médios, Chimaev segue como uma das figuras mais temidas da divisão, acumulando finalizações e nocautes de forma dominante.

Embora o UFC ainda não tenha oficializado a luta, a crescente tensão entre os dois atletas e a situação indefinida no topo da categoria aumentam as expectativas por um possível anúncio.? O duelo entre o checheno e Du Plessis era cogitado para o UFC 317, em junho, durante a International Fight Week.

Entenda o motivo da treta

A crescente tensão entre Khamzat Chimaev e Caio Borralho iniciou após a divulgação de uma possível lesão de Dricus du Plessis, atual campeão dos médios do UFC. A notícia levantou especulações sobre a viabilidade da possível luta entre o sul-africano e o checheno, que vinha sendo especulada para o UFC 317 em 28 de junho, durante a International Fight Week.

Por conta disso, o brasileiro se colocou à disposição para substituir o atleta lesionado, mas a notícia parece não ter sido bem recebida para o possível próximo adversário. Após essa situação, ambos começaram a trocar farpas nas redes sociais e criaram esse clima de rivalidade.

? ???? Khamzat Chimaev and Caio Borralho training together back in 2022.

This is where Khamzat took screenshots from and posted to his stories on IG.

? @ufc pic.twitter.com/VmZK23P35N

- Home of Fight (@Home_of_Fight) April 21, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok