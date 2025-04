Manchester United é favorito por contratação de Matheus Cunha, diz jornalista

O bom desempenho de Matheus Cunha no Wolverhampton despertou o interesse do Manchester United. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Red Devils são os mais próximos de ter o brasileiro na próxima temporada.

Os termos de contrato já teriam sido discutidos, e o projeto do clube também teria sido apresentado ao brasileiro. As impressões após as primeiras conversas foram favoráveis para um desfecho positivo para o United. A cláusula de rescisão de Matheus Cunha com os Wolves gira em torno de 62 milhões de libras (R$ 474 milhões).

Atuando no Campeonato Inglês desde 2022, Matheus Cunha é um dos destaques desta edição do torneio. Nesta temporada, o atacante acumula 16 gols e quatro assistências em 31 jogos pela equipe inglesa. Já pela seleção brasileira, soma um gol em duas partidas.

Cria da base do Coritiba, o brasileiro tem passagens pelo Sion, da Suíça, RB Leipzig e Hertha Berlin, da Alemanha, além de Atlético de Madrid, da Espanha, antes de se transferir para o futebol inglês. Defendendo o Brasil, Matheus Cunha tem convocações para equipes de base e profissional, e foi peça importante na conquista das Olimpíadas de Tóquio, em 2021.