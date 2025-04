Mano Menezes celebra volta ao Grêmio e projeta início de trabalho

Após exatos 20 anos, o técnico Mano Menezes foi novamente anunciado como treinador do Grêmio. O gaúcho, que comandava o Fluminense há poucas semanas, celebrou sua volta ao Tricolor, que para ele, é motivo de muito orgulho.

"Quero falar do orgulho de estar de volta a esta casa, depois de 20 anos. Volto com muito apetite, de trabalhar com muita entrega, com muita dedicação, para que quando formos chamados durante o trabalho, a gente consiga atender as expectativas", disse Mano Menezes, em entrevista coletiva.

O treinador projetou como será o início de seu trabalho. De acordo com Mano, a ideia é manter a base que disputou o último Gre-Nal e, a partir disso, ir melhorando a equipe aos poucos.

"Uma coisa é você olhar de fora e ter uma ideia. Outra é você se atualizar sobre os fatos, dados. Estamos trabalhando com muitos bons profissionais. A primeira ideia é manter o que foi feito para o Gre-Nal. Depois, a partir disso, fazer melhoramentos na equipe para que ela possa melhorar. Assim, em um curto espaço de tempo, ter essa confiança necessária para começar o trabalho", analisou Mano.

Com Mano Menezes, o próximo compromisso do Grêmio é nesta quinta, às 19h (de Brasília), quando visitará o Godoy Cruz-ARG, pela Copa Sul-Americana.