Red Bull Bragantino se despede do Nabi Abi Chedid e inicia jornada rumo à nova arena

"Até logo, Nabizão." Com essa mensagem nas redes sociais, o Red Bull Bragantino marcou o fim de um ciclo e o começo de outro. A vitória sobre o Cruzeiro no domingo foi o último jogo do clube no estádio Nabi Abi Chedid antes do início das obras que vão transformar o local em uma arena moderna, com padrão internacional. O projeto, liderado pelo grupo Red Bull, marca mais um passo na profissionalização e estruturação do clube.

Ainda não apresentado ao público, o projeto do novo estádio deverá ter capacidade para 20 mil pessoas e atenderá às exigências da Conmebol para partidas de mata-mata na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. A previsão é que a reforma dure de quatro a cinco anos. Durante esse período, o Bragantino atuará no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, também em Bragança Paulista.

A nova casa temporária passou por obras de adequação bancadas pelo próprio clube, com investimento de R$ 22 milhões. A capacidade é para 10 mil torcedores e a gestão do local será feita pelo clube durante os 42 meses de concessão - prazo que ainda pode ser prorrogado. O estádio pertence à prefeitura e foi reformado para permitir que o Bragantino siga jogando em casa enquanto aguarda a entrega da nova arena.

A transformação do Nabi Abi Chedid é um marco para um clube que nos últimos anos tem acelerado seu crescimento dentro e fora de campo. Palco de momentos históricos - como o título paulista de 1990, o vice-campeonato brasileiro de 1991 e a campanha na Sul-Americana de 2021 - o estádio também foi símbolo da ascensão recente do clube com a parceria da Red Bull e o retorno à elite em 2019.

Inaugurado em 1949, o Nabizão já foi palco de atuações de profissionais como Vanderlei Luxemburgo, Mauro Silva, Mazinho, Claudinho e Artur. Foi também um dos estádios que passou pelo período de portões fechados durante a pandemia, testemunhando um futebol diferente e silencioso, mas que seguiu escrevendo história em campo.

Agora, o estádio se prepara para o futuro. Mais do que uma obra de engenharia, a nova arena será uma representação concreta do projeto de longo prazo que o Bragantino vem construindo - com base, investimento, organização e identidade.