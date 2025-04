Nora de Tite mostra malas prontas para viagem a SP: 'Chorando muito'

Nora do técnico Tite, Fernanda Bachi mostrou nas redes sociais que estava com as malas prontas para viajar para São Paulo com a família — o treinador e seu filho, Matheus Bachi, marido de Fernanda, assinariam com o Corinthians hoje, mas cancelaram o acordo após o técnico ter uma crise de ansiedade.

Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar? Gente, vou precisar ficar off das redes... Estou chorando muito. Estávamos com tudo pronto para São Paulo. Saúde e família, nossos bens mais preciosos. Obrigado pelo apoio de vocês sempre! Fernanda Silva Bachi, no Instagram

O que aconteceu

Tite e Matheus Bachi eram esperados pelo Corinthians hoje. A dupla, que está no Rio de Janeiro, viajaria a São Paulo, assinaria contrato e já comandaria o treino do time na parte da tarde.

Tite teve uma crise de ansiedade às vésperas da viagem a São Paulo. Ele, então, conversou com a família e, juntos, decidiram por dar uma pausa na carreira do treinador por tempo indeterminado.

Matheus Bachi foi o responsável por comunicar o Corinthians. Ele ligou para Fabinho Soldado por volta das 7h para avisar da decisão.

Corinthians e Tite publicaram notas nas redes sociais. O clube desejou recuperação ao treinador, que se manifestou por meio do perfil de Matheus.

Nota do Corinthians

"Na manhã desta terça-feira (22), o Sport Club Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite.

As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental.

O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do Mundo pelo clube."

Nota de Tite

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.

Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos."