Borralho detalha treinos com Chimaev e rebate provocação: "Mundo vai se surpreender"

Desde que os rumores de uma possível lesão de Dricus du Plessis vieram à tona e se tornaram público, uma inusitada rivalidade entre Caio Borralho e Khamzat Chiamev foi rapidamente instaurada. Na mais recente 'troca de gentilezas' entre os atletas, o 'Lobo' compartilhou fotos da época em que ambos treinavam juntos - sempre de momentos em que levava vantagem sobre o brasileiro. Atento à estratégia de marketing do wrestler, o peso-médio (84 kg) da 'Fighting Nerds' tratou de abrir o jogo sobre como realmente, em seu entendimento, eram as interações no tatame com o checheno.

Durante participação em uma 'live' promovida no canal da Ag Fight nesta segunda-feira (21), Borralho deixou o ego de lado e detalhou que realmente passava alguns apertos em atividades em conjunto com Chimaev. Entretanto, o brasileiro acrescentou um importante contexto para a equação. Afinal de contas, sua missão à época não era medir forças de igual para igual com o 'Lobo', e sim ajudá-lo a afiar suas habilidades em seu camp de preparação para o UFC 279. Na oportunidade, Khamzat enfrentaria Nate Diaz, mas, após uma 'dança das cadeiras', acabou duelando com Kevin Holland.

"Eu, de sete parceiros que foram treinar lá com o Khamzat, fui o único que fiquei e virei amigo dele. Por que? Porque não sou burro de chegar lá na cidade do cara, na academia dele, e querer sair na mão com o cara à vera, disputar com ele 100%, me quebrar todo e durar dois dias lá e sair fora. Não ter uma certa amizade. Passei um mês e meio treinando com ele. No segundo dia os caras chegaram em mim e falaram: 'Nunca vi o Khamzat gostar tanto de alguém que treina com ele assim'. Porque eu sei treinar, não tenho ego. Sabia que ele podia ser um oponente mais na frente, ou não. Estava lá para aprender. Estava observando tudo. Quando era para apanhar para ele, apanhava de boa. Não tenho ego nenhum de assumir isso", explicou Caio.

Vantagem logística

Invicto no MMA profissional com um cartel de 14-0 na modalidade, Chimaev é visto como uma espécie de 'bicho-papão' dentro do UFC. Apesar do perigo que o Lobo oferece no octógono, Borralho destaca que possui um trunfo a seu favor em caso de um eventual confronto: justamente a experiência de ter treinado ao lado do wrestler no passado. Estudioso do jogo, 'The Natural', como é conhecido, citou que possui o estilo de luta de Khamzat fresco em sua memória e prometeu chocar o mundo caso ambos de fato entrem em rota de colisão no futuro.

"Me bateu para caramba em vários treinos, tranquilidade. Só que uma coisa é eu estar lá para ajudar ele para (a luta) com o Nate, outra coisa é eu estar lá para lutar contra ele. São duas coisas totalmente diferentes. Não tenho ego nenhum em assumir isso. Tenho o jogo inteiro dele mapeado. Todos os padrões dele, todos os passos, todo o sistema que ele desenvolveu com o Alan Finfou. Estudo esse jogo dele desde que estive lá, faz três anos. Se tem um cara que está pronto para enfrentar o Chimaev e tem vantagem sobre todos os outros, sou eu. Sei o que esperar. Vou ser o primeiro da história a fazer o 'bicho-papão' sair assustado. O mundo todo vai se surpreender", projetou o maranhense.

Cinturão interino?

Mesmo sem o devido anúncio, especulava-se que Chimaev disputaria o cinturão dos médios contra o campeão Dricus, possivelmente no UFC 317, na 'Semana Internacional da Luta'. Os rumores de uma suposta lesão do sul-africano, porém, podem ter colocado os planos do Ultimate em risco. O contexto abriria margem para uma hipotética disputa de título interino, a depender da gravidade da contusão de Du Plessis. E o primeiro a sugerir competir nestas condições foi justamente Borralho, que convocou Khamzat, ex-parceiro de treinos, para um confronto direto.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok