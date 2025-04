Paulinho treina com elenco, e Ríos quer Palmeiras 'vacinado' contra altitude

De olho no confronto com o Bolívar, o Palmeiras treinou na manhã de hoje e teve a volta de Paulinho, preservado no duelo contra o Fortaleza. Já Raphael Veiga, com luxação no ombro esquerdo, cumpriu parte do cronograma de recuperação e ficou sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Abel Ferreira comandou uma atividade em campo reduzido e deu ênfase aos trabalhos técnicos e contou com vários jogadores das categorias de base. Os titulares que atuaram no domingo, realizaram atividades regenerativas.

De olho na terceira rodada da Libertadores, o Palmeiras traçou a sua estratégia para encarar a altitude de La Paz. O elenco, que folgou na segunda, viaja ainda hojepara a Bolívia. Preocupado com o fator altitude, Richard Ríos disse que o time precisa ficar atento a todos os detalhes para conseguir manter a liderança isolada do grupo.

"Já jogamos contra eles, sabemos a dificuldade. Vários jogadores aqui também são de seleção e sabem como é difícil jogar lá, com a altitude (cerca de 3.600 metros), a velocidade da bola e os jogadores deles", afirmou.

"Estamos nos preparando com vídeos porque temos pouco tempo dentro de campo. Então agora é seguir a orientação que os profissionais nos passam. O departamento médico e os preparadores físicos têm mais experiência e sabem o que a gente tem de fazer (para minimizar os efeitos da altitude). Vamos sempre buscar os três pontos e trabalhar pela vitória fora de casa", comentou o camisa 8.

O treinamento que vai definir a equipe para a partida contra o Bolívar vai ser realizado amanhã. A viagem (de dois dias antes) e a atividade fora do Brasil fazem parte da estratégia da comissão técnica para amenizar os efeitos da altitude.

O Palmeiras tenta a terceira vitória consecutiva na Libertadores. O time de Abel Ferreira lidera o Grupo G da competição e briga pela melhor campanha geral da fase de grupos.