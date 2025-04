E agora, Corinthians? Nove técnicos livres no mercado após recusa de Tite

O Corinthians terá que recomeçar sua busca por um técnico após encerrar as negociações com Tite, e o UOL aponta nove comandantes que estão livres no mercado da bola.

Dorival Jr

Livre no mercado da bola há cerca de um mês, Dorival Jr já esteve na mira do Corinthians e pode voltar ao radar após a recusa de Tite. Dorival chegou a ter um acordo verbal com o Alvinegro, mas demorou para responder a proposta do clube paulista e viu o negócio esfriar

Fernando Diniz

Demitido do Cruzeiro no fim de janeiro pela campanha irregular no Campeonato Mineiro, Fernando Diniz também está livre no mercado da bola. Seu último grande trabalho foi no Fluminense, que resultou no título da Copa Libertadores de 2023. Ele ainda assumiu interinamente a seleção brasileira.

Luís Castro

O português está desempregado desde setembro de 2024, quando deixou o Al-Nassr, mas não tem pressa para encontrar um novo clube. Alvo de times como Atlético-MG, Cruzeiro, Santos e Vasco no início deste ano, Luís Castro afirmou que só pretende trabalhar no segundo semestre deste ano.

Jorge Sampaoli

Alvo recente do Santos, o argentino está sem trabalhar desde janeiro deste ano e vive um "período sabático" no Rio de Janeiro. Sampaoli recusou a proposta do Alvinegro Praiano e planeja ir para a Espanha assistir a alguns jogos no país. Neste momento, não há proposta de times espanhóis para o treinador.

Felipão

O pentacampeão está longe da beira do gramado há mais de um ano, quando comandou o Atlético-MG. Ele, porém, está no radar do Grêmio para o cargo de coordenador técnico. O Tricolor Gaúcho anunciou ontem a contratação de Mano Menezes como novo técnico.

Odair Hellmann

O treinador deixou o Al-Raed, da Arábia Saudita, no início deste mês após uma passagem ruim e não trabalha no futebol brasileiro desde junho de 2023, quando comandou o Santos. Odair chegou a ser especulado no Fluminense — clube que trabalhou em 2020 — mas o Tricolor acertou com Renato Gaúcho.

Hernán Crespo

O ex-São Paulo está sem clube desde novembro do ano passado, quando foi demitido do Al-Ain após derrota por 5 a 1 para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. O argentino esteve na mira do Botafogo no início do ano, mas o negócio não avançou e Renato Paiva assumiu o time carioca.

Pedro Caixinha

Gustavo Quinteros

Contratado pelo Grêmio no início deste ano, Quinteros não resistiu à derrota de 4 a 1 para o Mirassol e acabou demitido após três meses. O treinador já tinha seu trabalho questionado e perdeu o título do Campeonato Gaúcho para o rival Internacional. Foram 20 jogos, com nove vitórias, cinco empates e seis derrotas em sua primeira experiência no Brasil.

Pedro Caixinha

O português assumiu o Santos este ano, mas durou apenas 17 partidas. A queda nas semifinais do Paulistão e o início ruim do Brasileirão colocaram um ponto final na trajetória de Caixinha no Alvinegro Praiano. Foi a segunda passagem do treinador pelo futebol brasileiro. Antes, ele comandou o Red Bull Bragantino.