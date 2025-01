Chefe de futebol da Red Bull, Klopp visita Allianz e acompanha jogo entre Palmeiras e Bragantino

O Allianz Parque recebeu uma visita especial nesta terça-feira, dia do jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Trata-se de Jurgen Klopp, chefe global de futebol do grupo Red Bull.

O ex-treinador do Liverpool desembarcou no Brasil na manhã desta terça. Durante sua estadia em solo brasileiro, ele irá conhecer as instalações do Massa Bruta e assistirá à partidas da equipe profissional e também da base.

Mais cedo, Klopp visitou o Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, CT da base do São Paulo, em Cotia, e acompanhou um duelo entre os times sub-17 do Bragantino e do Red Bull Salzburg, pela Puma Cup. Ele também esteve no escritório da empresa, em São Paulo, e posou com a camisa do clube de Bragança Paulista.

Jürgen Klopp na área! O diretor global de futebol da Red Bull está no ?? para acompanhar os jogos do Red Bull Bragantino contra Palmeiras e Novorizontino e conhecer a estrutura do #MassaBruta. ? Ari Ferreira | Red Bull Bragantino #RedBullBragantino #RedBulls pic.twitter.com/XiHxf8MtoT ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 28, 2025

O alemão exalou simpatia em seus primeiros contatos com brasileiros. Já em um dos camarotes do Allianz Parque, o dirigente foi cumprimentado por torcedores alviverdes, acenou de volta e também tirou fotos com um jovem palmeirense que subiu até o local para pedir o registro.

De acordo com a programação do Bragantino, Jurgen Klopp irá ao CT do Bragantino, em Atibaia, nesta quinta-feira. Lá, conhecerá as estruturas do time e deve conversar com o técnico Fernando Seabra.

Já na sexta-feira, ele deve estar no Nabi Chedid para assistir ao jogo do Massa Bruta com o Novorizontino, pela sexta rodada do Paulistão. O embate está marcado para as 19h30 (de Brasília).