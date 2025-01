Há três partidas sem vencer, Santos é o time que menos criou grandes chances de gol no Paulista

O Santos vive um início preocupante no Campeonato Paulista. Após quatro rodadas, o time apresenta números que escancaram a fragilidade da equipe, tanto ofensiva quanto defensivamente. Com apenas 33,3% de aproveitamento, o Peixe acumula uma vitória, um empate e duas derrotas, além de figurar como a equipe que menos criou grandes chances no torneio até o momento.

De acordo com o Sofascore, o Alvinegro Praiano criou somente três grandes chances de gol em quatro partidas disputadas, número que equivale ao pior desempenho ofensivo dentre os 16 participantes do Paulistão.

Também segundo à plataforma de estatísticas, o sistema defensivo do time da Baixada também tem mostrado muitas falhas, com 14 grandes chances cedidas aos adversários, marca que coloca o clube na segunda posição deste quesito negativo.

? O @SantosFC é a equipe que menos possui grandes chances e a 2ª que mais cedeu no @Paulistao em 2025. ???? ?? 4 jogos

? 1V - 1E - 2D

? 33.3% aproveitamento

? 5 gols

? 6 gols sofridos

? 3 grandes chances

? 14 grandes chances cedidas

? 53.5% posse pic.twitter.com/f42IvNyf8X ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 25, 2025

A equipe comandada por Caixinha sofreu seis gols e marcou apenas cinco, registrando um saldo negativo de um tento. A posse de bola média de 53,5% indica que o Alvinegro Praiano tem controle em boa parte das partidas, mas não traduz em efetividade nas finalizações.

No último jogo, o Santos foi derrotado por 2 a 1, pelo Velo Clube. Contudo, na próxima rodada, o clube busca somar pontos importantes para se recuperar na competição e voltar a vencer após jejum de três partidas, nas quais sofreu duas derrotas (Palmeiras e Velo Clube) e um empate (Ponte Preta).

O Peixe segue estacionado nos quatro pontos, na vice-liderança do Grupo B. O líder é o Guarani, que também tem quatro, mas se encontra à frente por critérios de desempate.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).