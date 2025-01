São Paulo x Corinthians é adiado em 30 minutos por causa das chuvas

Do UOL, em São Paulo (SP)

O início do clássico entre São Paulo e Corinthians foi adiado em 30 minutos por causa das fortes chuvas na capital paulista no fim da tarde deste domingo (26). Antes marcado para 18h30, o duelo agora está agendado para 19h.

O UOL Play transmite a partida com narração de Milton Leite e comentários de Walter Casagrande e André Hernan. A transmissão tem início às 18h30.

A decisão partiu da arbitragem do jogo, que tem como árbitro principal Flávio Rodrigues de Souza. O trio fica completo com Alex Ang Ribeiro e Neuza Inês Back. Na cabine do VAR está Thiago Duarte Peixoto.

Cerca de duas horas antes do jogo o gramado estava quase completamente tomado por poças. A pista de atletismo ao redor estava completamente alagada.

A chuva diminuiu um pouco faltando cerca de 1h30 para o jogo e a drenagem começou a dar conta do volume de água. Logo depois, no entanto, a chuva voltou a aumentar e impediu que o gramado ficasse em boas condições.

Gramado do Morumbis ficou cheio de poças durante temporal antes de São Paulo x Corinthians pelo Paulistão Imagem: MAURíCIO RUMMENS/ESTADÃO CONTEÚDO

Restando cerca de 30 minutos para o início anteriormente previsto, o gramado ainda apresentava várias poças nas laterais do campo e também dentro da pequena área.

Nenhum dos dois times subiu para o aquecimento no gramado, ainda que o Corinthians já tenha posicionado linhas, cones e bolas para a atividade.

