Brasil supera vexame da estreia e vence Bolívia no Sul-Americano sub-20

O Brasil venceu a Bolívia por 2 a 1, neste domingo (26), pelo Sul-Americano Sub-20. O jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos aconteceu no Estádio Misael Delgado, na Venezuela.

Gabriel Moscardo e Breno Bidon marcaram para o Brasil. Mark Rodríguez diminuiu para os bolivianos.

A seleção brasileira se recuperou após a goleada sofrida pela Argentina. Na estreia do Sul-Americano, a equipe treinada por Ramon Menezes saiu derrotada por 6 a 0.

O próximo jogo do Brasil é na quinta-feira (30) contra o Equador. A seleção encerrará a fase de grupos no sábado (1) contra a Colômbia.

Como foi o jogo

A seleção brasileira aproveitou a superioridade técnica e começou levando perigo. Antes dos cinco minutos, Alisson mandou uma na trave, a bola bateu no goleiro e quase entrou. A pressão continuou e não demorou para o placar ser inaugurado.

De um ex-Corinthians para outro, o primeiro gol saiu com Moscardo em cruzamento de Pedrinho.

No segundo, mais uma vez apareceu uma cria da base alvinegra. Breno Bidon arriscou de fora da área após troca de passes e ampliou para o Brasil.

Se a etapa inicial teve susto brasileiro no primeiro lance, foi a Bolívia que surpreendeu na volta do intervalo. Mark Rodríguez diminuiu desviando um cruzamento rasteiro e colocou a seleção boliviana de volta no jogo. Em um cenário oposto ao primeiro tempo, o Brasil encontrou dificuldades depois do gol sofrido e foi pressionado.

Confusão no fim. Já nos acréscimos, Paniagua e Cuiza se envolveram em uma briga com Gustavo Prado na beira do campo. Comissão técnica e jogadores do banco levantaram para cobrar a arbitragem e o jogo foi reiniciado na sequência. Pouco tempo depois, a briga reiniciou no meio de campo, e o clima se manteve quente até o fim.

Gols

0x1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Pedrinho bateu escanteio fechado do lado esquerdo. Gabriel Moscardo, em ótimo posicionamento, desviou de cabeça e marcou para o Brasil.

0x2. Em nova pressão brasileira, aos 27 minutos, Breno Bidon armou o chute de fora da área e bateu firme, direto pro gol.

1x2. No primeiro minuto do segundo tempo, Paniagua levou até o fundo e cruzou para a área. Mark Rodríguez chutou, a bola desviou em Centella e entrou.