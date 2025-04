Já classificado, Vasco é superado pelo Bauru e perde a terceira seguida no NBB

Nesta quinta-feira, pela 34ª e última rodada da fase de classificação do NBB, o Vasco visitou o Bauru no Ginásio Panela de Pressão e perdeu por 75 a 69. Ambos os times já estão classificados à próxima fase.

Com o resultado negativo, a equipe carioca chegou em sua terceira derrota seguida na competição e seguiu em oitavo, com 52 pontos e 52,9% de aproveitamento. O São José, porém, aparece logo atrás, com 50 somados, 51,5% de aproveitamento e um jogo a menos. Por outro lado, o Bauru alcançou 57,6% e 52 conquistados, em quinto.

Agora, o Vasco aguarda o início dos playoffs para retornar às quadras. Já o Bauru encara o Botafogo no próximo sábado, pelo NBB. A partida acontece às 19h (de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão.

O Bauru conquistou uma grande vantagem de 17 pontos no primeiro quarto (28 a 11), o que ajudou a sair com o triunfo.

No segundo, o time paulista voltou a vencer, desta vez por 18 a 17, e ampliou a vantagem para encaminhar a vitória.

O Vasco, porém, começou a reagir no terceiro. O time carioca superou o adversário por 18 a 13 e diminuiu o prejuízo para 13 pontos.

Já no ultimo, o Cruzmaltino foi diminuindo ainda mais a desvantagem e chegou a ficar com somente cinco pontos a menos. No entanto, não conseguiu evitar a derrota por 75 a 69.

Veja outros resultados desta quinta-feira pelo NBB:

Fortaleza 81 x 73 Unifacisa

Paulistano 81 x 69 Brasília