Goiás e Vila Nova empatam clássico animado na Serrinha pela Série B

O Goiás empatou com o Vila Nova por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time de Vagner Mancini contou com o apoio da torcida, mas não conseguiu manter os 100% de aproveitamento.

O resultado foi importante para o Vila Nova, que chegou aos quatro pontos. Já o Goiás, com sete pontos, está entre os primeiros.

O primeiro tempo foi marcado pela intensidade. O Goiás começou melhor e abriu o placar aos 26 minutos: após chute de Messias, a bola sobrou para Arthur Caíke, que desviou para o gol.

O time da casa manteve a pressão, mas aos 40 minutos, o Vila Nova empatou. Em contra-ataque rápido, Poveda tabelou com Labandeira e deixou o uruguaio na cara do gol para igualar o placar.

A segunda etapa começou equilibrada, com as equipes se alternando no ataque. Aos 20 minutos, Rafael Gava cobrou escanteio e Messias subiu bem para colocar o Goiás novamente na frente. Quando a vitória parecia encaminhada, o Vila reagiu.

Aos 43 minutos, Jean Mota cobrou falta na área, Arilson venceu a marcação e empatou de cabeça. No fim, Elias foi expulso e o Vila terminou com um a menos após confusão. Mesmo assim, pressionou nos minutos finais atrás do gol da virada.

Na próxima rodada, o Goiás visita o América-MG no domingo (20), às 20h, no Independência. No mesmo dia, às 16h, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 2 VILA NOVA

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Anthony); Rodrigo Andrade (Vitinho), Marcão e Rafael Gava; Pedrinho (Jajá), Welliton (Anselmo Ramon) e Arthur Caíke (Zé Hugo). Técnico: Vagner Mancini.

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga (Higor); João Vieira (Arilson), Jean Mota e Igor Henrique (Vinícius Paiva); Ruan Ribeiro (Todinho), Gabriel Poveda e Labandeira (Gabriel Silva). Técnici: Rafael Lacerda.

GOLS - Arthur Caíke aos 27 minutos e Labandeira aos 40 do primeiro tempo; Messias aos 20 e Arilson aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Caito, Lucas Lovat, Anthony, Marcão e Pedrinho (GOI); Igor Henrique e Elias (VIL).

CARTÃO VERMELHO - Elias (VIL).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 187.125,00.

PÚBLICO - 11.383 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).