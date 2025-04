Com Palmeiras e São Paulo, The Women's Cup acontece no Brasil e terá sede na Arena Barueri; veja detalhes

O Brasil receberá, pela primeira fez o The Women's World Cup, em julho deste ano. O torneio, que será sediado em São Paulo, conta com as participações das equipes femininas de São Paulo e Palmeiras, além de Racing Louisville-EUA e Pachuca-MEX. Todos os jogos serão disputados na Arena Barueri, em Barueri (SP), nos dias 19, 20 e 24 de julho.

O evento de lançamento do torneio aconteceu nesta quinta-feira, na Academia de Futebol do Palmeiras, com a presença de representantes da organização e clubes participantes, incluindo Formiga, embaixadora local da edição brasileira da TWC Global Series, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A mandatária palmeirense falou sobre a oportunidade de receber o evento de lançamento da The Women's Cup na sede do clube, assim como as partidas na Arena Barueri, estádio gerido por suas empresas. O local, que também recebe alguns jogos da equipe masculina e sub-20 do Verdão, é a sede da equipe feminina, que jogava em Jundiaí até o último ano.

"Estamos muito satisfeitos em participar novamente da The Women's Cup, que será realizada no Brasil pela primeira vez. É uma grande oportunidade para as nossas atletas e também para o crescimento do futebol feminino no país, tendo em vista que, daqui a dois anos, receberemos a Copa do Mundo da modalidade. Esperamos que os torcedores prestigiem a competição, que contará com a presença de grandes equipes", ressaltou a mandatária do Verdão.

Formiga é uma referência quando se fala da Seleção Brasileira feminina. A ex-atleta vestiu a Amarelinha por 26 anos, o que a fez bater o recorde mundial de participações como atleta - entre o futebol feminino e masculino - em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, com sete participações em cada um dos eventos.

"Estou extremamente orgulhosa e honrada em ser nomeada como embaixadora deste torneio de nível mundial, que agora chega ao Brasil pela primeira vez. O futebol feminino precisa de iniciativas como The Women's Cup para continuar evoluindo e alcançando novos patamares. Não tenho dúvidas de que as partidas de grande qualidade que veremos serão extremamente importantes para clubes, jogadoras e torcedores", disse Formiga.

"Este é um momento especial para o nosso país, especialmente com a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027 se aproximando. A chegada da The Women's Cup não apenas reflete o reconhecimento global do futebol feminino brasileiro, mas também homenageia os apaixonados torcedores que sempre abraçaram nosso esporte. Testemunhei de perto várias gerações no esporte e estou muito animada com a nossa fase atual, com times forte, como Palmeiras e São Paulo, prontos para enfrentar as principais competições internacionais. Acredito sinceramente que este torneio será mais um marco fundamental para o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo", finalizou.

A The Women's Cup teve sua primeira edição em 2021 e já contou com participações de Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Tottenham, Juventus, Milan, Atlético de Madrid e River Plate. O Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a participar do evento, na edição de 2024, quando competiu em Louisville, nos Estados Unidos. Na decisão, acabou perdendo da Juventus, da Itália, e ficou com a medalha de prata.

A escolha do Brasil para 2025 destaca o foco do torneio no poder do futebol sul-americano e sua missão de elevar a região, especialmente na preparação para a Copa do Mundo Feminina da Fifa em 2027, que será sediada no Brasil.

"Estamos entusiasmados em trazer The Women's Cup Global Series para o Brasil pela primeira vez. Com suas lendárias jogadoras e torcedores apaixonados, que sempre demonstraram forte presença em todo o mundo, não tenho dúvidas de que o Brasil está muito orgulhoso de poder liderar o crescimento do futebol feminino nos próximos anos", disse John Paul Reynal, presidente e CEO da The Women's Cup.

"Este torneio reforça a colaboração internacional no futebol feminino, com clubes de elite não apenas competindo entre si, mas também aproveitando a oportunidade única de trocar experiências e aprendizados dentro e fora de campo. Nos últimos anos, reunimos clubes, torcedores e grandes parceiros dos cinco continentes, com grandes planos para continuar revolucionando e gerando visibilidade para o futebol feminino em escala global", acrescentou Reynal.