Felipe Melo revela lado apostador de Buffon: 'Falava da Série C do Brasil'

Ex-volante e hoje comentarista do Grupo Globo, Felipe Melo revelou uma curiosidade sobre o ex-goleiro Buffon nos tempos de Juventus. Os dois atuaram juntos entre 2009 e 2011.

O que aconteceu

O brasileiro falou que o ex-companheiro de clube gostava de fazer apostas esportivas. A história foi contada durante o "Seleção Sportv".

Buffon, segundo Felipe Melo, colocava seu "hobby" em prática até mesmo em concentrações da equipe de Turim. As apostas se popularizaram na Europa antes de virarem febre no Brasil.

Até mesmo jogos da Série C do Campeonato Brasileiro eram estudadas pelo ex-goleiro, que perguntava ao brasileiro sobre detalhes dos clubes envolvidos.