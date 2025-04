Cruzeiro vence com golaço, dá alívio a Leonardo Jardim e mantém Bahia no Z4

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro reencontrou o caminho da vitória. A equipe mineira bateu o Bahia por 3 a 0, hoje, no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão.

Lucas Romero marcou um golaço. O volante argentino arriscou uma bomba de fora da área e fez a festa dos presentes no Mineirão.

Kaio Jorge perdeu um pênalti e se redimiu. O atacante parou em Ronaldo — que havia feito lambança no lance que originou a penalidade — quando o jogo ainda estava 0 a 0, mas deu a volta por cima na etapa final com dois gols.

O resultado dá alívio ao técnico Leonardo Jardim. O treinador português chegou pressionado ao confronto pelos maus resultados recentes.

A partida quebrou jejum e invencibilidade. O Cruzeiro voltou a vencer após quatro jogos, e o Bahia viu sua sequência de 12 duelos sem perder ir pelos ares.

O Cruzeiro chegou aos sete pontos e assumiu a sexta colocação. O Bahia segue com três e continua dentro do Z4, na 18ª colocação.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando visita o Bragantino, às 20h30 (de Brasília). O Bahia joga na segunda-feira e recebe o Ceará, às 20h. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve goleiro em destaque, pênalti perdido e golaço. Ronaldo, goleiro titular do Bahia, roubou a cena nos 17 minutos iniciais. Ele cometeu pênalti em lambança, defendeu a cobrança de Kaio Jorge e se lesionou em outro milagre. O Cruzeiro, que pressionou desde o primeiro minuto, saiu vencedor no último lance da etapa, com golaço de Lucas Romero. Sem criatividade — e espaço — o Bahia sequer sujou o uniforme de Cássio.

Lucas Romero comemora após marcar para o Cruzeiro contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2025 Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O segundo tempo foi truncado, faltoso e teve redenção. O Bahia voltou melhor e mais competitivo, mas foi parado por meio das faltas pela forte marcação cruzeirense. Quando foi ao ataque, o Cruzeiro não perdoou. Kaio Jorge mostrou que não se abalou com o pênalti perdido e foi às redes duas vezes para fechar a conta no Mineirão.

Lances importantes e gols

Pênalti com lambança. Ronaldo recebeu recuo de Fredi, dominou mal e, ao tentar dar chutão, acertou Kaio Jorge. O árbitro marcou a penalidade em campo.

Ronaldo se redime. Kaio Jorge foi para a cobrança e bateu cruzado, mas fraco. Ronaldo caiu no canto direito e defendeu em dois tempos.

Perdeu! Kaio Jorge deixou Wanderson cara a cara com Ronaldo. O atacante tentou tirar do goleiro em chute cruzado, mas tirou demais e mandou para fora.

Milagre e lesão. Kaio Jorge fez lance pela direita e cruzou rasteiro. Luciano Juba tentou tirar e mandou contra o próprio gol. Ronaldo conseguiu salvar com a perna, sentiu uma lesão na coxa esquerda no lance e precisou ser substituído por Marcos Felipe.

Marcos Felipe defende. Wanderson conduziu em velocidade pelo meio, puxou para a perna direita e tentou chute colocado no canto esquerdo de Marcos Felipe. O goleiro do Bahia caiu e espalmou para longe.

Que defesa! O Cruzeiro cobrou escanteio curto, e a bola foi alçada para Fabrício Bruno na área. O zagueiro subiu mais que a defesa do Bahia e cabeceou firme para o chão. Marcos Felipe voou no canto direito e salvou com a ponta dos dedos.

Lucas Romero abre o placar com golaço: 1 a 0. O argentino recebeu passe de Lucas Silva e soltou o pé da intermediária. A bola fez duas curvas, confundiu Marcos Felipe e morreu no canto esquerdo.

Kaio Jorge amplia a vantagem: 2 a 0. Lucas Silva desarmou Everton Ribeiro, e Christian lançou Kaio Jorge. O atacante ganhou de Ramos Mingo e finalizou na saída de Marcos Felipe para fazer o segundo.

Kaio Jorge faz mais um: 3 a 0. Lucas Silva encontrou o centroavante na meia-lua. Ele levou para a perna direita e mandou no canto direito alto de Marcos Felipe para deixar sua marca pela segunda vez no jogo.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Bahia no Brasileirão Imagem: Fernando Moreno/AGIF

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 x 0 BAHIA

Data e horário: 17 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Lucas Romero (51'/1°T), Kaio Jorge (19'/2°T), Kaio Jorge (30'/2°T)

Cartões amarelos: Erick, Arias (BAH), Kaio Jorge, William, Wanderson, Christian, Fabrício Bruno (CRU)

Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Dudu) e Matheus Pereira; Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim

Bahia: Ronaldo (Marcos Felipe); Arias (Gilberto), Fredi, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick (Everton Ribeiro) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni