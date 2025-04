Carol Meligeni e Gabi Cé se enfrentam por vaga na semifinal do ITF W35 de Leme

A paulista Carolina Meligeni Alves, 286ª do mundo, e a gaúcha Gabriela Cé, 470ª, se enfrentam nesta sexta-feira, por volta das 13h (de Brasília), por uma vaga na semifinal do ITF W35 de Leme. A entrada do público no Clube de Campo Empyreo é gratuita.

Nesta quinta-feira, Gabriela Cé, cabeça de chave 6, foi a primeira a garantir vaga nas quartas de final. Ela passou pela boliviana Noelia Zeballos Melgar, por 6/3 6/2.

"Foi uma atuação estranha, a adversária não me deu muito ritmo, mas fui me adaptando às situações que aconteceram. Estou muito feliz de estar nas quartas, um duelo nacional contra a Carol (Meligeni). É uma ótima situação para o país ter uma jogadora garantida na semifinal. Vou fazer o meu melhor e seguir focando no ponto a ponto", disse.

Em seguida, Carol Meligeni venceu a equatoriana Camila Romero, em 2 sets a 0, por 6/3 7/6. "Foi um jogo bem difícil, a Camila é uma jogadora bem agressiva, então tive que ficar bem atenta. Me senti muito bem em quadra, mais uma boa semana", afirmou a cabeça de chave 2, que na semana passada foi finalista do W35 de São Paulo.

Gabi e Carol se conhecem muito bem. As duas já se enfrentaram em seis oportunidades, com três vitórias para cada. A última vez que duelaram foi em 2021, na estreia do W25 de Radom, com triunfo da paulista.

Camilla Bossi e Carolina Boher Martins, que também disputaram as oitavas de final, foram derrotadas pela búlgara Gergana Topalova e a argentina Jazmin Ortenzi, respectivamente.