Tite x Dorival: Qual treinador seria melhor para o Corinthians?

Após a demissão de Ramón Díaz, o Corinthians já alinha um acerto com Dorival Junior, mas também poderia procurar Tite, um treinador histórico no clube. Renato Maurício Prado, Livia Camillo e Igor Siqueira debateram o tema no Fim de Papo.

RMP: Dorival não tem a cara do Corinthians

Os últimos trabalhos do Dorival - exceção feita à seleção brasileira, onde eu acho que ele foi muito mal - ele ganhou títulos, foi muito bem. É um bom nome, mas eu não vejo o Dorival muito com a cara do Corinthians. Eu não entendo por que o Corinthians não vai atrás daquele que foi o seu melhor treinador: Adenor Bacchi, o Tite. [...] Se eu fosse dirigente do Corinthians eu, pelo menos, tentaria o Tite.

Renato Maurício Prado

Livia Camillo: Tite divide a torcida

O Tite divide opiniões na torcida do Corinthians. Uma parte diz que ele foi 'traíra', que não pode aceitar porque está desesperado ou vai perder o orgulho. Ele disse para o Corinthians que não ia treinar ninguém e, de repente apareceu no Flamengo. Tudo isso pegou mal na época. Tem gente que guarda essa mágoa até agora - inclusive dentro do Corinthians. [...] Tem gente que morre de amores pelo Tite, por tudo que ele representa para a torcida e para a história do clube.

Livia Camillo

Igor Siqueira: Dorival está mais pronto

Em comparação com o Tite, a comissão técnica do Dorival está mais estruturada. Quando o Tite sai do Flamengo, o Cléber Xavier resolve alçar o próprio voo como técnico, o César Sampaio decide ir para o Santos - e é o interino lá. Então, fica só o Tite e o Matheus [Bacchi]. O Dorival tem o Lucas Silvestre ao seu lado, o Pedro, que estava com ele na seleção, e o preparador físico Celso Rezende. Até o grupo de trabalho do Dorival está mais coeso. Para trazer os caras para trabalhar logo, pode ser mais interessante para o Corinthians.

Igor Siqueira

