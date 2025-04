Remo 'fura' a retranca do Botafogo-SP e arranca o empate no fim pela Série B

Com um a mais todo o segundo tempo, o Remo custou para sair com pelo menos um ponto de Ribeirão Preto nesta quinta-feira. Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vencia a partida até aos 40 minutos da segunda etapa, quando Pavani arrancou o empate por 2 a 2 no estádio Santa Cruz.

Com o resultado, o Remo aparece em sétimo lugar, com cinco pontos e ainda não perdeu na competição. Ao contrário do Botafogo, que ocupa a 16ª colocação, com dois pontos, ainda sem vencer. Por outro lado, manteve um tabu de nunca ter perdido para o time paraense. Agora são seis jogos, quatro vitórias e dois empates.

O Botafogo começou a partida com paciência, trocando passes em busca do gol e foi recompensado com nove minutos de bola rolando. Em jogada ensaiada de falta, Maciel encheu o pé, o goleiro deu rebote e Jefferson Nem empurrou para as redes. Depois do gol, o duelo ficou truncado, com muitas faltas e disputas no meio de campo.

Administrando o resultado, o time da casa viu sua estratégia ruir quando Rafael Milhorim foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, aos 43. Com espaço, o Remo se aproveitou e chegou ao empate no estouro do relógio, aos 47, com Pedro Rocha acertando um belo chute de fora da área, no ângulo.

Na volta do intervalo, brilhou a estrela do técnico Zanardi. Com um minuto, Dramisino, no seu primeiro toque na bola, aproveitou a falha da defesa do Remo e recolocou o Botafogo em vantagem. Com um a menos e à frente do placar, o time paulista foi sentindo a questão física, mas mesmo assim era efetivo no ferrolho montado.

Sem espaço para infiltrações, o jeito foi arriscar de longe. Já aos 40, Pavani finalizou da intermediária, contou com a falha de João Carlos e empatou a partida para o Remo. Depois, o time foi para o tudo ou nada em busca da virada. Apesar das mais de 40 bolas aéreas, não conseguiu furar a retranca adversária e o empate persistiu até o fim.

O Botafogo volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já o Remo tem pela frente o Coritiba, na segunda-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 2 REMO

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson (Wallison), Wesley Dias, Leandro Maciel (Sabit Abdulai) e Gabriel Risso; Jefferson Nem (Erickson), Alexandre Jesus (Pablo Thomaz) e Jonathan Cafu (Dramisino). Técnico: Márcio Zanardi.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodríguez; Luan Martins (Dodô), Pedro Castro (Giovanni Pavani) e Jáderson (Maxell) ; Pedro Rocha, Felipe Vizeu (Ytalo) e Janderson (Adailson). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Jefferson Nem, aos nove, Pedro Rocha, aos 47 minutos do primeiro tempo. Dramisino, com um minuto, Giovanni Pavani, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeferson (Botafogo); Luan Martins e Alan Rodríguez (Remo).

CARTÃO VERMELHO - Rafael Milhorim (Botafogo).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA - R$ 44.170,00.

PÚBLICO - 1.766 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet , em Ribeirão Preto (SP).