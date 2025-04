Com Seleção sem treinador, Rodrigo Caetano e Juan observam jogos nos estádios

Na última quarta-feira, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan Santos, e o analista de desempenho Thomaz Araújo compareceram ao Nilton Santos e acompanharam o empate por 2 a 2 entre Botafogo e São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão.

Este foi apenas um dos diversos embates que farão parte das observações do Departamento de Seleções. O objetivo é coletar o máximo de informações para abastecer a próxima comissão técnica do Brasil, que se encontra sem um comandante desde a demissão de Dorival Júnior, no início de abril.

No Rio de Janeiro, o trio também acompanhou presencialmente a vitória por 2 a 0 do Glorioso sobre o Juventude (05/04), também no Nilton Santos e pelo Campeonato Brasileiro, e a derrota por 2 a 1 do Flamengo para o Central Córdoba (09/04), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

No último final de semana, Juan e Araújo também observaram de perto a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Santos, outro compromisso que aconteceu no Maracanã e que contou com a presença de Neymar, que estreou na competição após se recuperar de lesão na coxa esquerda.

O Departamento de Seleções observa não apenas competições nacionais, mas também Libertadores, Copa Sul-Americana e campeonatos europeus que contam com jogadores brasileiros.

Em busca de uma recuperação após dura goleada por 4 a 1 sofrida contra a Argentina, a Seleção se reúne novamente no mês de junho, em preparação para a 15ª e a 16ª rodadas das Eliminatórias, pelas quais enfrentará Equador e Paraguai, respectivamente.