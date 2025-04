No fim, Goiás cede empate ao Vila Nova e perde chance de se manter 100% na Série B

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da Série B, o Goiás recebeu o Vila Nova no Estádio Serra Dourada, empatou por 2 a 2 e desperdiçou a oportunidade de se manter 100%. Arthur Caíke e Messias balançaram as redes para os mandantes, enquanto Labandeira e Arilson igualaram para a equipe visitante.

Com o resultado, o Goiás chegou aos sete pontos, na segunda colocação da tabela, mas perdeu o 100% de aproveitamento na competição, uma vez que havia vencido as duas primeiras rodadas (Amazonas, Operário-PR). Do outro lado, o Vila Nova alcançou quatro somados, na décima posição.

O Goiás retorna aos gramados no próximo domingo, às 20h (de Brasília), quando visita o América-MG, no Independência. No mesmo dia, mas às 16h, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP, no Estádio Rei Pelé. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada do Brasileirão.

O placar foi inaugurado pelo Goiás aos 26 minutos do primeiro tempo. Após chute de Messias da intermediária, a bola desviou e sobrou nos pés de Arthur Caíke, que não desperdiçou a oportunidade e finalizou no ângulo esquerdo para marcar.

Aos 40 minutos da etapa inicial, o Vila Nova chegou ao empate. Em rápida troca de passes na entrada da área, Gabriel Poveda fez o pivô e encontrou Labandeira com um passe de calcanhar. O atacante, então, arrematou alto, de canhota, sem chances para o goleiro Tadeu.

O Goiás voltou a marcar aos 20 minutos do segundo tempo. Rafael Gava, através de cobrança de escanteio, cruzou na área e achou Messias, que se antecipou ao marcador e desviou de cabeça.

Aos 43 minutos da etapa final, o Vila Nova deixou tudo igual novamente. Ao aproveitar cobrança de falta de Jean Mota, Arilson concluiu de cabeça na pequena área e empatou a partida.

Durante a comemoração do gol, Elias provocou os jogadores do Goiás, recebeu seu segundo cartão amarelo no jogo e foi expulso.