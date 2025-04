Autor de dois gols contra o Bahia, Kaio Jorge afirma que Cruzeiro "encaixou" e projeta sequência do Brasileirão

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão, venceu por 3 a 0 e voltou a triunfar após quatro partidas. Após a partida, Kaio Jorge, autor de dois gols do Cabuloso, afirmou que o Cabuloso encaixou sob o comando do técnico Leonardo Jardim e projetou a sequência da competição.

"Eu perdi o pênalti, mas estava tranquilo, sabia o que eu estava fazendo, uma boa partida. A confiança está lá em cima, então sabia que podia reverter essa situação a qualquer momento. Mantive a cabeça no lugar, os pés no chão, a torcida está de parabéns, mais uma vez encheu o Mineirão, e agora temos um jogo importante contra o Red Bull. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória mais uma vez" afirmou o atacante, em entrevista ao Premiere.

Contratado junto à Juventus, da Itália, na segunda metade de 2024, Kaio Jorge soma 30 partidas pela equipe mineira, com dez gols marcados e duas assistências distribuídas. Apenas na atual temporada, o camisa 19 registra três bolas nas redes em sete jogos.

"Os primeiros jogos ali foram um pouco complicados, a gente estava tentando encaixar uma formação e um estilo de jogo. Agora, acho que o professor Leo acertou a formação que ele queria jogar, o time encaixou bem, e hoje a gente não tomou gols. Isso é muito importante, nossa defesa foi muito bem hoje. Todos os jogadores estão de parabéns pela raça e pela vontade. É esse espírito que o Cruzeiro tem que ter nos próximos jogos", concluiu.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos sete pontos, agora na quinta colocação, e voltou a vencer após quatro partidas (três derrotas e um empate), duas pelo Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana.

O Cabuloso retorna aos gramados neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão.