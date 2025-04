Campeão do Mundial de Clubes, Raí exalta novo formato da competição e destaca crescimento do futebol sul-americano

Nesta quinta-feira, Raí, ídolo do São Paulo e diversas vezes convocado para a Seleção Brasileira, compartilhou suas impressões sobre o novo formato do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos. Em entrevista à FIFA, o ex-jogador destacou a importância da competição e o crescimento do futebol sul-americano no cenário internacional.

"Esse Mundial de Clubes com certeza será algo que torcedores e clubes vão querer muito conquistar. A tendência no Brasil é que comecemos a nos desenvolver ainda mais, e vemos países que estão se tornando cada vez mais fortes em outros continentes, que vão investir cada vez mais no futebol. Em relação à Europa, já vemos algumas surpresas, confrontos entre clubes de diferentes continentes que começam a causar surpresas. Então, acredito que o Mundial de Clubes chega em um momento em que esse equilíbrio entre os continentes está começando a ficar mais interessante do que nunca", afirmou.

Duas vezes campeão Mundial (ainda no formato antigo), ambas pelo Tricolor paulista, Raí também comentou sobre os investimentos recentes no futebol brasileiro e destacou a competitividade crescente entre os clubes: "Acho que está começando a haver investimentos (no Brasil). Há uns 10 ou 20 anos, por exemplo, mal havia competitividade, mas agora temos grandes equipes como Botafogo, Palmeiras, Flamengo. E estou falando apenas do Brasil. Também há alguns na Argentina", continuou.

Thirty-two rivals. Only one world champion. ? New tickets now available for the ultimate summer of football at the #FIFACWC ?? ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) April 10, 2025

"A diferença (em relação aos clubes europeus) é muito menor. O Mundial de Clubes é a oportunidade de valorizar ainda mais os clubes sul-americanos, por isso eles estarão muito motivados. Quanto mais valorizarmos um clube, mais competições desse tipo haverá, mais o clube poderá manter seus grandes jogadores e seus jovens por mais tempo, para que haja mais equilíbrio entre os continentes", disse.

O ex-atleta também expressou entusiasmo pelo confronto entre Botafogo e Paris Saint-Germain, previsto para a fase de grupos do torneio: "O Botafogo é um clube muito bom no Rio, e mesmo as pessoas da cidade que torcem para outros clubes gostam de acompanhá-lo. Tem uma história particular, o Garrincha jogou lá", declarou.

"É o representante do Brasil contra o PSG, nem sei quando foi o último jogo entre o PSG e um time brasileiro, então vai ser algo muito especial para mim. Vai ser um jogão, que também dará a oportunidade a um time brasileiro, campeão da Libertadores, de enfrentar uma das melhores equipes da Europa atualmente", completou.

O novo formato do Mundial de Clubes contará com 32 equipes, das quais seis representarão a América do Sul. Dentre os clubes brasileiros classificados estão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, este último após conquistar a Copa Libertadores de 2024, enquanto os dois restantes são os argentinos Boca Juniors e River Plate. O torneio está programado para ocorrer entre 15 de junho e 13 de julho.