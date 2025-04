PSG, City, Bayern e NFL: clubes e ligas investem na Páscoa no Brasil

Clubes de futebol e marcas esportivas tentam ampliar a conexão com o público na Páscoa. Algumas delas fecharam parcerias com empresas brasileiras para a venda de chocolates levando suas logos.

O que aconteceu

A Cacau Show venderá ovos do Bayern de Munique e da NFL. O Ovo Chocoesportes NFL terá, além do chocolate, uma bola de futebol americano em miniatura. Já o chocolate do time alemão virá com uma minibola de futebol com o escudo estampado.

A Kopenhagen terá chocolates do PSG e do Manchester City. Ambos também terão, além do chocolate, uma minibola de futebol com seus escudos estampados.

Os acordos foram conduzidos pela Destra Licenciamento de Marcas, responsável pela gestão do segmento da liga e dos clubes no Brasil.