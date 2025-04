Com dois a mais, Criciúma goleia Athletic e conquista a primeira vitória na Série B

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Athletic no Estádio Heriberto Hülse e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Juninho, Diego Gonçalves (2) e Jhonata Robert.

Com o resultado positivo, o Tigre, que havia perdido os dois primeiros jogos na competição, conquistou o primeiro triunfo e pulou para 13º, agora com três pontos. Do outro lado, com as expulsões de Adriel e Wesley David, o Athletic seguiu em 19º, sem pontos somados.

O Criciúma retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Novorizontino, pela quarta rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Pela mesma rodada da competição, mas no domingo, o Athletic encara a Chapecoense. Desta vez a partida está marcada para às 18h, na Arena Condá.

O placar foi aberto logo aos cinco minutos de jogo, com Juninho. O atleta recebeu o cruzamento de Diego Gonçalves na segunda trave e completou de cabeça.

Já aos 46, ainda da etapa inicial, foi a vez de Diego Gonçalves ampliar. Marcelo Hermes finalizou errado, mas a bola encontrou o companheiro, que não perdoou.

Dois minutos depois, o camisa 77 voltou a marcar. Com um chute colocado no canto direito do goleiro Jefferson, o jogador fez o terceiro do Criciúma.

Até que aos 42 da etapa final, Jhonata Robert fechou a conta. O atleta pegou a sobra e concluiu para as redes.

CRB vence Volta Redonda e assume a liderança da Série B

Também pela terceira rodada da Série B, o CRB recebeu o Volta Redonda no Estádio Rei Pelé e venceu por 1 a 0, com gol de Breno Herculano.

Com o triunfo, o CRB seguiu com 100% de aproveitamento na competição e assumiu a ponta, agora com nove pontos. O Volta Redonda, por sua vez, continuou em último, sem pontos conquistados.

Com um a menos, Botafogo-SP empata com Remo e segue sem vencer

Fechando a rodada da Série B, o Botafogo-SP recebeu o Remo no Estádio Santa Cruz e empatou por 2 a 2, com um jogador a menos desde os 44 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Rafael Enrique. Os gols dos mandantes foram marcados por Jefferson Nem e Alejo Martín, enquanto Pedro Rocha e Giovanni Pavani deixaram tudo igual.

Assim, a equipe paulista, que somou o segundo empate até aqui, pulou para a 16ª colocação, agora com dois pontos. O Remo, por sua vez, foi para o sétimo lugar, com cinco somados.