Com dois de Kaio Jorge, Cruzeiro bate Bahia pelo Brasileiro e volta a vencer após quatro partidas

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão, venceu por 3 a 0 e voltou a triunfar após quatro partidas. Lucas Romero e Kaio Jorge (2) balançaram as redes para a equipe mineira.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos sete pontos, agora na quinta colocação, e voltou a vencer após quatro partidas (três derrotas e um empate), duas pelo Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana. Do outro lado, com a derrota, o Bahia permaneceu com três somados, na 18ª posição.

O Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid. Na segunda, às 20h, o Bahia recebe o Ceará, na Arena Fonte Nova. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro teve a chance de inaugurar o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após perder o domínio da bola, Ronaldo derrubou Kaio Jorge na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. O próprio atacante foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo, mas Ronaldo defendeu.

Aos 51 minutos da etapa inicial, o Cruzeiro marcou. Em jogada e passe de Lucas Silva na intermediária, Lucas Romero dominou, arriscou finalização no ângulo direito e balançou as redes.

O Cruzeiro aumentou a diferença aos 19 minutos do segundo tempo. Ao desarmar Éverton Ribeiro, Lucas Romero passou para Christian, que fez lançamento para Kaio Jorge. O atacante ex-Santos venceu o defensor na velocidade e arrematou na saída de Marcos Felipe.

Aos 30 minutos da etapa final, o Cruzeiro ampliou a vantagem. Após dominar na entrada da área, Lucas Silva achou Kaio Jorge, que ajeitou para a perna direita, chutou colocado e marcou seu segundo gol no jogo.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 3 X 0 BAHIA

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)



Data: 17 de abril de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Willian, Kaio Jorge, Willian, Christian e Fabrício Bruno (Cruzeiro); Erick e Santiago Arias (Bahia)



Gols: Lucas Romero (Cruzeiro) / Kaio Jorge (Cruzeiro)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (Willian), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Dudu) e Matheus Pereira; Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol)



Técnico: Leonardo Jardim

BAHIA: Ronaldo (Marcos Felipe); Santiago Arias (Gilberto), Lippert, Ramos Mingo e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick (Éverton Ribeiro) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Luciano Rodríguez)



Técnico: Rogério Ceni