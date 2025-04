América-MG aproveita os contra-ataques, supera o Amazonas e se reabilita na Série B

O América-MG voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Marcando o encerramento da terceira rodada, o time mineiro se fez valer dos contra-ataques e da desorganização defensiva do Amazonas para se reabilitar pelo placar de 3 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Por outro lado, o time manauara ainda não desencantou na competição.

Com gols de Miquéias, Fabinho e Figueiredo, o América chegou a seis pontos e ocupa a sexta colocação na tabela. Já o Amazonas tem apenas um e abre a zona de rebaixamento da Série B. Um fato curioso é que o time ainda não marcou gol, uma vez quem balançou as redes a favor foi Ricardo Silva, contra.

O duelo começou com o América saindo na frente do placar, com quatro minutos de bola rolando. Em contra-ataque, pegou a defesa do Amazonas desorganizada, Miquéias recebeu na área para marcar. O gol cedo fez os mineiros baixarem suas linhas e deu campo e a bola para o adversário.

Apesar de ter a posse, não conseguia ser efetivo, rondando a área, mas nada que levasse certo perigo. De tanto insistir, conseguiu o empate só na reta final, numa infelicidade de Ricardo Silva, que tentou cortar o cruzamento, mas acabou marcando contra o próprio patrimônio.

A segunda etapa voltou no mesmo estilo, com o América marcando com cinco minutos. Em contra-ataque, Fabinho pegou o rebote e recolocou o time à frente do placar. Desta vez, o time da casa não recuou e seguiu ofensivo. Miguelito carimbou a trave esquerda de Renan. O Amazonas tentou reagir, mas sofreu com a desorganização defensiva.

Cedendo espaço, viu Figueiredo avançar sem marcação, driblar o goleiro e ampliar para o América, aos 17. Com a boa vantagem, o América tirou o pé e com as mexidas passou a administrar o placar. Na reta final, o Amazonas até tentou colocar fogo na partida, mas o goleiro Matheus Mendes apareceu bem quando foi exigido.

O América-MG segue na Arena Independência, quando recebe o Goiás no domingo, às 20h. Já o Amazonas atua na segunda-feira, às 21h, diante do Avaí, na Arena da Amazônia.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 AMAZONAS

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano (Júlio), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miquéias, Barros (Kauã Diniz) e Miguelito (Yago Santos); Fabinho (Elizari), Willian Bigode (Stênio) e Figueiredo. Técnico: William Batista.

AMAZONAS - Renan; Alyson, Wellington Nascimento, Fernando Neto (Tiago Cametá) e Fabiano; Larry Vásquez, Bruno Ramires (Pará) e Rafael Tavares (Zabala); Alex Sandro (Elton Júnior), Henrique Almeida e Rodrigo Varanda (Luquinhas). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Miquéias, aos quatro, Ricardo Silva, contra, aos 35 minutos do primeiro tempo. Fabinho, aos cinco, Figueiredo, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mariano e Barros (América-MG); Alex Sandro e Pará (Amazonas).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 24.182,00.

PÚBLICO - 1.269 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).