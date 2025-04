Ferroviária bate Atlético-GO e conquista a 1ª vitória na Série B

Enfim, a Ferroviária conquistou a primeira vitória e segue invicta na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada e na noite desta quinta-feira, o time paulista recebeu e bateu o Atlético-GO, pelo placar de 2 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Thiago Lopes e Gustavo Medina fizeram os gols.

Agora o time paulista aparece na nona colocação com cinco pontos e um retrospecto de uma vitória e dois empates. Do outro lado, o Atlético-GO conheceu a primeira derrota na Série B, ficando em 11º com quatro.

Em casa, a Ferroviária teve mais posse de bola e controlou o ritmo do jogo. A primeira boa chance veio aos 18 minutos, quando Thiago Lopes invadiu a área e bateu firme, mas acabou chutando na rede pelo lado de fora. O Atlético-GO tentava, mas não conseguia responder à altura.

E, por isso, depois de tanto insistir, a Ferroviária conseguiu abrir o placar. Aos 45, o próprio meia Thiago Lopes aproveitou um lançamento longo, ficou cara a cara com o goleiro e bateu para o fundo da rede.

Na volta do segundo tempo, o Atlético-GO foi para cima em busca do empate, mas viu a Ferroviária aumentar o placar em um lance de bola parada. Aos 14, em uma cobrança de escanteio, Gustavo Medina apareceu no primeiro pau e escorou de cabeça para o gol.

A partir daí, o Atlético-GO tentou de tudo para pelo menos descontar. A melhor chance veio aos 19 minutos, quando Federico Martinez bateu cruzado, mas ninguém apareceu na área para empurrar para o gol. Por isso, os donos da casa venceram mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO visita o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, às 19h30. Mais tarde, às 21h, a Ferroviária visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Gustavo Medina, Maycon e Zé Mário; Alencar, Netinho (Tárik), Albano (Wesley Pomba) e Thiago Lopes (Ian Luccas); Juninho (Cássio Gabriel) e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Ruan (Raí Natalino), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão;

Rhaldney , William Maranhão e Marcelinho (Federico Martínez); Ariel (Léo Naldi), Sandro Lima e William Pottker (Robert Santos). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Thiago Lopes, aos 45, do primeiro tempo e Gustavo Medina, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maycon e Tárik (Ferroviária) e Guilherme Romão e Vladimir (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA - R$ 21.870.00.

PÚBLICO - 1.485 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).