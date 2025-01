São Paulo x Corinthians: tudo o que se sabe da 'Final Majestosa' na Copinha

São Paulo e Corinthians se enfrentam na final da 55ª edição da Copinha. Confira abaixo tudo o que se sabe sobre a grande decisão do principal torneio de base do país, que terá novamente um clássico paulista após dois anos.

Detalhes da final

A final será disputada a partir das 10h (de Brasília) de sábado (25), dia em que é celebrado o aniversário da cidade de São Paulo. O torneio, que reuniu 128 times, conta com dois dos quatro grandes paulistas outra vez entre os finalistas depois que Palmeiras e Santos protagonizaram a final de 2022 —com vitória alviverde.

O palco da final será o Pacaembu, que terá capacidade reduzida de 20 mil espectadores. O estádio, que recebeu alvará de funcionamento provisório enquanto as obras no local são finalizadas, sediou em dezembro a final da Copinha feminina, vencida pelo nos pênaltis pelo Fluminense após empate sem gols com o Internacional.

As arquibancadas terão apenas torcedores do São Paulo, time de melhor campanha, já que os clássicos são disputados com torcida única no estado. A equipe comandada por Allan Barcellos chegou à decisão invicta, com sete vitórias e um empate, e garantiu o direito de contar com sua torcida na arquibancada por ter se saído melhor que o rival alvinegro, que registrou seis vitórias, um empate e uma derrota

Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120 —nas fases anteriores, eram gratuitas. A entrada mais barata dá lugar aos antigos setores das arquibancadas verde e amarela, localizadas na entrada da praça Charles Miller, enquanto a mais cara é do lado oeste, coberto. Os tíquetes estão disponíveis na plataforma Bipfut, que vem coordenando a distribuição desde o começo do torneio.

TV Globo, Sportv e CazéTV transmitirão o duelo. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Curiosidades da final da Copinha

Será a terceira decisão Majestosa na Copinha. Os dois rivais já se enfrentaram em 1993 e em 2004, com retrospecto equilibrado. O Tricolor venceu a primeira final entre eles por 4 a 3, e o Alvinegro levou a segunda por 2 a 0.

As últimas 15 edições tiveram campeões invictos. Desde 2009, todos os times que conquistaram o torneio não perderam nem um jogo sequer. O Fluminense, em 2008, foi o vencedor mais recente que perdeu um jogo durante o torneio.

O Corinthians é atual detentor do troféu e busca se isolar inda mais como o maior campeão da Copinha e . A equipe soma 11 conquistas, contra quatro do rival deste ano. São Paulo e Flamengo dividem a terceira posição entre os times mais vencedores, enquanto Fluminense e Inter estão empatados na segunda colocação, cada um com cinco taças.

O São Paulo pode ver o número de vices da Copinha virar o dobro de seus títulos. Até então, o time do Morumbi ficou em segundo sete vezes, a mais recente em 2018. Já o clube do Parque São Jorge perdeu na final oito vezes.

O Tricolor paulista tem o artilheiro desta edição, Ryan Francisco, que será desfalque na final. A joia tricolor balançou as redes 10 vezes nesta edição, mas cumprirá suspensão na decisão. No entanto, ele deve se manter como goleador da competição, já que só perderá o posto se um mesmo jogador marcar, no mínimo, seis gols no sábado (25).

A campanha do São Paulo

São Paulo 2x0 Serra Branca-PB (Grupo 11)

São Paulo 7x0 Picos (Grupo 11)

São Paulo 2x1 XV de Jaú (Grupo 11)

São Paulo 4x0 América-RN (Segunda fase)

São Paulo 1x0 Juventude (Terceira fase)

São Paulo 0 (5)x(4) 0 Fluminense (Oitavas)

São Paulo 3x1 Cruzeiro (Quartas)

São Paulo 2x1 Criciúma (Semi)

A campanha do Corinthians

Corinthians 3x0 Porto Velho (Grupo 27)

Corinthians 3x0 Rio Branco-AC (Grupo 27)

Corinthians 0x2 Santo André (Grupo 27)

Corinthians 1x0 Falcon (Segunda Fase)

Corinthians 4x1 Vila Nova (Terceira Fase)

Corinthians 0 (5)x(4) 0 Ituano (Oitavas)

Corinthians 1x0 Vasco (Quartas)

Corinthians 1x0 Grêmio (Semi)

São Paulo x Corinthians na final da Copinha

Data e hora: 25 de janeiro, às 10h (de Brasília)

Local: Pacaembu

Transmissão: TV Globo, Sportv e CazéTV