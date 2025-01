Santos não terá Soteldo e Thaciano, mas Tiquinho pode estrear contra o Velo Clube; veja relacionados

O Santos encerrou a sua preparação para enfrentar o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira. O técnico Pedro Caixinha comandou o último treino no CT Rei Pelé antes da viagem para Rio Claro (SP).

O comandante não poderá contar com Thaciano. O meia sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras. Soteldo é outro que está fora. O meia-atacante foi poupado devido a recente entorse no tornozelo esquerdo.

Em compensação, Tiquinho Soares é novidade. O atacante, anunciado nesta tarde, viajou com o elenco. Com o reforço, quem perdeu espaço foi Wendel, que nem sequer foi relacionado.

Assim, Caixinha fará mudanças na escalação em relação ao clássico. Na lateral direita, por exemplo, JP Chermont assumirá a vaga de Leo Godoy, titular nos últimos dois embates. No meio, a tendência é que Tomás Rincón volte aos 11 iniciais.

Um possível time é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Guilherme.

Além de Thaciano, Willian Bigode e Aderlan são desfalques. O atacante está em início de transição com a fisioterapia após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa direita. O lateral direito, por sua vez, segue se recuperando de cirurgia no joelho.

O Santos visita o Velo Clube neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

Veja os relacionados



Gabriel Brazão



João Paulo



Diógenes



Escobar



Souza



Zé Ivaldo



Luan Peres



João Basso



Luisão



Léo Godoy



JP Chermont



João Schmidt



Tomás Rincón



Diego Pituca



Patrick



Gustavo Henrique



Kevyson



Gabriel Bontempo



Hyan



Guilherme



Miguelito



Matheus Xavier



Luca Meirelles



Tiquinho Soares